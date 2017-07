Freizeit Ebermannsdorf

19.07.2017

Wettermäßig gesehen war das Kindergartenfest geradezu eine Punktlandung. Gerade rechtzeitig vor dem Beginn hörte der Regen auf, so dass die vielen Gäste das umfangreiche Programm der kleinen Hauptdarsteller wie geplant im Garten genießen konnten.

Stellvertretende Kindergartenleiterin Marie Gilch begrüßte im Chor mit ihren Schützlingen lautstark die Eltern, Großeltern, Gäste sowie alle ehrenamtlichen Helfer, die zum Gelingen des Tages beigetragen haben. Sie dankte dem tatkräftigen Elternbeirat, der sich um die Verpflegung kümmerte, ebenso wie den vielen Kuchenbäckerinnen für ihre süßen Spenden. Das Programm des Tages umfasste kunterbunte Reigen, Lieder und Tänze, die die Kinder in den vergangenen Wochen einstudiert hatten und nun endlich auch ihren stolzen Eltern zeigen durften."Feuer, Wasser, Erde, Luft treff ich jeden Tag!", sangen die Kinder wie aus einem Mund zum Auftakt auf der grünen Wiese, begleitet von zwei Erzieherinnen auf der Gitarre. Eine andere Gruppe demonstrierte, was man mit Luft alles anstellen kann. So wurde aus einer am Boden liegenden Folie mit Hilfe vieler kleiner Hände ein knisterndes, waberndes Luftkissen, das zum Schluss sogar Richtung Himmel flog, genau wie drei große Luftballons.Die Vorschulkinder zeigten bezaubernde Tänze, zu denen sie im Rhythmus der Musik bunte Bänder gekonnt zu Kreisen oder Wellen schwangen. Dass sich das eine oder andere Band selbstständig machte, war nicht weiter tragisch und wurde auch geschickt in den Tanz integriert.Eine andere Gruppe schob fleißig Schubkarren und Rasenmäher durch den Garten, pflanzte hier und jätete dort, eindeutig die Sparte "Erde" der vier Elemente. Und so zeigten die Kinder mit großer Freude, dass ihnen die Welt und ihre Elemente wichtig und bewusst sind.Nach dem verdienten Schlussapplaus gab es von den Erzieherinnen blühende Dankeschön-Sonnenblumen für die Busbegleiter und die Mitglieder des Elternbeirats. Im Nu waren die vielen Lose verkauft und die Gewinner freuten sich über die Preise, die es gab. Im ganzen Kindergartenbereich forderten verschiedene Spielstationen das Geschick und die Kreativität der Kinder, wie auch ihrer Eltern.