Lohnendes Ziel

06.10.2017

06.10.2017

Einen aufregenden Tag erlebten die Ministranten der Pfarrei St. Ägidius Ebnath. Auch die Eltern waren begeistert vom bunten Ausflugsprogramm.

Ebnath. Insgesamt 42 Teilnehmer, darunter 20 Ministranten, Pfarrer Anish George und die Betreuer Sebastian Wolf und Daniela Würstl machten sich mit einem Reisebus in den Freizeitpark Belantis nach Leipzig auf. Nach einem Zwischenstopp in Osterfeld kamen die Reisenden gegen 10 Uhr in Leipzig an. Das "Abenteuerreich Belantis" entführte Jung und Alt schnell in die acht fantastischen Themenwelten. Achterbahnen, Wasserfahrgeschäfte und Karussells sorgten für Spaß ohne Ende. Viel zu schnell verging der Tag für Kinder und Eltern. Ein weiterer Höhepunkt war ein Abstecher zu Mc Donalds, wo sich alle wieder mit Essen und Getränken stärken konnten.Glücklich, versehen mit vielen Eindrücken, aber auch etwas erschöpft, kamen die Ministranten gegen 20 Uhr wieder in Ebnath an.