Freizeit Ebermannsdorf

09.06.2017

Pittersberg/Haselbach. Die Katholische Landjugend von Pittersberg hat für ihr Fest zum 35-jährigen Bestehen (11. bis 13. August) nach "harter Arbeit" einen Paten gefunden: die Landjugend aus Haselbach. Etliche schwierige Aufgaben waren von den Pittersbergern zu lösen. Die Haselbacher Gruppe, unter Führung von Natalie Meier und Michael Schwab, war da recht einfallsreich. Zum Beispiel mussten Quizfragen zum Nachbarort sowie deren Landjugendgemeinschaft beantwortet oder aus sieben eingeschenkten Biersorten mindestens vier erraten werden.

Mit der Vierer-Musikkapelle "Mir kiener Baierisch" (Wernberg) an der Spitze marschierten die Gäste mit Gefolge in Haselbach von der Kirche zum Pfarrheim, wo schon die großen Holzscheitl'n auf den Vorstand "vom Berg" warteten. Das Pittersberger Führungs-Duo, Stefan Legl und Christoph Scharf, erbat dort auch gleich in einem Mundartvers die Übernahme der Patenschaft.Nach dieser ebenso humorvollen wie demütigen Anfrage ließen sich die Haselbacher nicht lange "lumpen" und erhörten nach gut erledigten Aufgaben die Gäste. Die Haselbacher nahmen die Patenschaftsbitte an. Das mitgebrachte Bierfass wurde angezapft und auf ein Gelingen des Festes angestoßen.