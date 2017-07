Freizeit Ebermannsdorf

Der Spielplatz am Berggasthof bekommt Zuwachs: Supernova. Das preisgekrönte Drehspielgerät bietet ein einzigartiges Bauchkribbeln.

Supernova ist ein schräg gestellter Drehring, der zahlreiche Spielmöglichkeiten bietet. Von schnell bis langsam ist alles möglich - stehend, sitzend oder liegend. Supernova fördert den Gleichgewichtssinn, das Verständnis des Ursache-Wirkungs-Prinzips und bietet tolles Bauchkribbeln - ein garantierter Erfolg bei Kindern. Bürgermeister Josef Gilch liegen nach eigenen Angaben die vielfältigen Spielmöglichkeiten für Kinder am Herzen. Alle Spielplätze im Gemeindegebiet würden einem umfassenden Refresh unterzogen.Die Dschunke am Spielplatz Am Birnbaum werde für über 7000 Euro komplett saniert, kaputte Bauteile würden ebenso austauscht wie die Wippe am Schlehenweg. Die hölzernen Klettergerüste und -türme erhalten einen neuen Anstrich, die Schaukeln und Absperrgeländer werden neu lackiert, die Sitzgelegenheiten an den Spielplätzen Am Birnbaum und Schlehenweg generalüberholt. Als letzte Maßnahme erhalten alle Areale neuen Sand für die Sandkästen. Laut Gilch werden die Maßnahmen bis spätestens Freitag, 28. Juli, abgeschlossen sein. Bis dahin müssen die einzelnen Spielplätze kurzfristig gesperrt werden.Mit einem finanziellen Aufwand von über 10 000 Euro und unzähligen Arbeitsstunden der Bauhofmitarbeiter präsentiere sich Ebermannsdorf wiederholt als besonders familien- und kinderfreundliche Gemeinde.