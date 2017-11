Freizeit Ebermannsdorf

Pittersberg. Der Singkreis war wieder einmal "flügge." Nach einem gut besuchten Gottesdienst in der Nikolauskirche für die seit der Gründung im Oktober 1991 verstorbenen Mitglieder machte sich die Sängergemeinschaft auf den Weg nach Pilsheim zum Drehorgel-Wirt. Dort bot sich Gemütlichkeit pur bei familiärer Atmosphäre. Wirt Gottfried Kretschmer spielte mit seinem professionellen Leierkasten gekonnt auf.

Nach dem Mittagstisch bot der Singkreis mit seinem Programm allerhand Lustiges. Liedermanagerin Marianne Boßle motivierte mit Vorsitzendem Michael Götz Gäste und Sänger zu Witz, Spaß und schönen, alten Volksliedern, was letztlich wiederum den gemeinsamen, heiteren Nachmittag ausmachte. Die Stunden bleiben sicher in guter Erinnerung. Zu den schönen Liedern zählten zum Beispiel "Der alte Jäger..." oder auch "Nimm dir Zeit, werde still, wenn ein Lied erklingt...!"Auch die sogenannte "aktuelle Stunde" durch Michael Götz wurde sehr interessant, gar nicht so leichte Fragen querbeet regten Gehirn und Geist an. So wollte er zum Beispiel wissen: Wie viele Kilometer circa ist der Mond von der Erde entfernt (rund 400 000) oder in welchem Jahr wurde das Münchener Oktoberfest und von wem ins Leben gerufen? (1835, König Ludwig I.) Ferner: Wann schlug Martin Luther wie viele Thesen an welche Kirche? (1517, 95 Thesen/Wittenberg). Den ersten Preis gewann Dorothea Späth aus Kreith. Und am Ende erklang mit Otto Stangl an der Zither die gemeinsam intonierte Bayernhymne.