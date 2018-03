Kultur Ebermannsdorf

18.03.2018

7

0 18.03.2018

Vier Mitglieder des Kinderopern-Ensembles Papageno aus Wien besuchten bereits zum achten Mal die Grundschule in Ebermannsdorf. Gemeinsam mit Schülern der vierten Klasse führten sie die Oper "Der fliegende Holländer" von Richard Wagner auf.

Wiener Opernkultur

Tosender Applaus

Die Ensemblemitglieder sind Absolventen des Konservatoriums und der Musikhochschule Wien, die die traditionsreiche Wiener Opernkultur einem jungen Publikum zugänglich machen.Die Grundschüler hatten bereits in der Woche vorher den Inhalt der Geschichte vom fliegenden Holländer kennengelernt und einige Textpassagen einstudiert. Die Oper beruht auf einer Sage aus dem 18. Jahrhundert. Sie handelt von einem Kapitän, der dazu verdammt wurde, bis zum jüngsten Tag mit seinem Gespensterschiff auf dem Meer umherzuirren, ohne je in einen Hafen einlaufen oder Erlösung im Tod finden zu können. Nur die Liebe und Treue einer Frau kann ihn von seinem Schicksal erlösen. Richard Wagner hat diese Geschichte vertont - in einer OperDie Grundschüler der ersten bis dritten Klasse und die Lehrer waren von der Aufführung begeistert. Mit Hilfe der Kulissen und der Erzählungen der Opernsänger konnten auch die Jüngeren der Geschichte gut folgen. Die ausgebildeten und kräftigen Stimmen beeindruckten das gesamte Publikum: Die Darsteller wurden am Ende mit tosendem Applaus belohnt.