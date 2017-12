Kultur Ebermannsdorf

08.12.2017

Viele Helfer haben wieder in liebevoller Kleinarbeit die kleinen und großen Buden am Gutshof am Schlossberg aufgebaut. Damit ist alles bereit für die romantische Weihnacht unterhalb der Burg.

Wie jedes Jahr am Wochenende um den zweiten Advent lockt der romantische Ebermannsdorfer Weihnachtsmarkt unter der Burg nicht nur Einheimische, sondern auch viele Besucher von außerhalb an. "Klein aber fein" - das ist der Slogan für den Markt, der mit seinem umfangreichen, deftigen, süßen und kulinarischen Angebot, Bratwürsten, einer "gerupften Sau" und anderen frisch gemachten weihnachtlichen Gerichten sowie heißen und kalten Getränken lockt. Zahlreiche handwerklich Begabte aus der Region bieten Nützliches und Kunstvolles, Innovatives und Kreatives aus Papier, Holz und Textil an.Nicht nur das kulinarische Angebot, sondern in besonderer Weise das romantische Ambiente und die Ursprünglichkeit machen den Markt zum Erlebnis. Schon auf den ersten Metern umfängt die Besucher weihnachtliche Stimmung, angesichts des mit Fackeln ausgeleuchteten Wegs zum Kirchberg hinauf zum Gutshof. Heute wird der Markt um 17 Uhr durch Bürgermeister Josef Gilch und die Vereinsvorstände eröffnet, begleitet von Grundschülern, die Weihnachtslieder singen. Eine Stunde später geben die Jagdhornbläser Amberg ein Adventskonzert. Nikolaus wird gegen 18.45 Uhr Kinder beschenken, ehe die Blaskapelle St. Konrad mit weihnachtlichen Melodien den Samstag beendet. Der Sonntag beginnt um 14 Uhr mit den Kindergartenkindern, die auf der Naturbühne singen und tanzen. Hinterher wird erneut der Nikolaus erscheinen, um Kinder zu beschenken. Mit Weihnachtsliedern erfreut das Ebermannsdorfer Quartett ab 15.30 Uhr. Feuerkörbe sorgen für Wärme an kalten Tagen und laden zum Verweilen ein. Im Kreis von Freunden Glühwein genießen und den Blick schweifen lassen über den romantisch erleuchteten Bereich um den Gutshof.