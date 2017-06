Kultur Ebermannsdorf

Wie ein rund zwei Meter hoher, noch rauchender, zusammengesackter Gugelhopf sah er nach fast zweieinhalb Wochen aus, der Kohlenmeiler in Ebermannsdorf. Jetzt wurde er aufgebrochen und die Kohle aus dem Inneren geerntet.

Immaterielles Erbe Die Köhlerei gehört zum immateriellen Weltkulturerbe der UNESCO. Besonders wichtig ist den Ebermannsdorfer Köhlern, mit ihren 1,5 Tonnen Grillkohle aus heimischem Buchenholz den Holzraubbau in der Dritten Welt etwas einzudämmen können. Gelangen doch jährlich 210 000 Tonnen aus dem Ausland nach Deutschland zum Grillen. (wec)

Das war eine spannende Sache, denn erst beim Öffnen zeigt sich, ob der Brand gelungen und aus dem Buchenholz gute Kohle geworden ist. Nach mehreren Stunden rauchiger und staubiger Arbeit blickte man zwar in schwarze, dafür aber fröhliche und zufriedene Gesichter der Köhler. Die Ebermannsdorfer sind wieder sehr zufrieden mit der Menge und der Qualität ihrer Ausbeute. Mitten im Dampf und Rauch des immer noch heißen Meilers stehen zwei Köhler und schaufeln die Kohle in alte Kartoffelkörbe, die von den hinteren Arbeitern durchgeschüttelt werden, um kleine Teile und Lösch zu entfernen, bevor sie in Schubkarren entleert werden. Die Kohle wird auf dem Lagerplatz in langen Bahnen ausgebreitet. Dort kontrolliert ein weiteres Team, ob sich daran noch Glutnester befinden und löscht diese notfalls mit sauberem Wasser ab.Auch am geöffneten Meiler steht ein Köhler mit dem Wasserschlauch bereit, um auftretende Glutnester sofort zu löschen. Die Kohle ist ja immer noch heiß und in Verbindung mit dem Sauerstoff der Luft kann sie sich selbst entzünden - die Arbeit der vergangenen Wochen würde in Rauch aufgehen und es bliebe nur ein Haufen Asche übrig. Wenn der Wasserstrahl auf die heiße Kohle trifft, steigt weißer Dampf auf. Die Schaufelarbeit der vorderen Köhler wird trotz ihrer roten Tücher vor Mund und Nase noch unangenehmer. Deshalb legen die schwarzen Männer immer wieder Pausen ein und wechseln sich ab. Bis die zirka eineinhalb Tonnen geerntet sind, vergeht der ganze Tag, am Abend sind die Gesichter rußverschmiert.Bei einer hart verdienten Feierabend-Halben wird die Ausbeute begutachtet. Schwarz von Kohlenstaub und behaftet mit dem intensiven und speziellen Geruch eines Köhlers, geht's nach Hause, um am nächsten Tag wieder ausgeruht die Kohle zu sortieren, abzuwiegen und in Säcke zu füllen. Auch da ist wieder Teamarbeit gefragt. Das Sortieren an der Rutsche ist fast ebenso dreckig wie am Tag zuvor die Ernte.Beim Sortieren werden Steinchen, Laub und Reste der Lösch, also der Erdabdeckung des Meilers, entfernt. Am Abend des letzten Tages, wenn alle Säcke gefüllt, die Meilerplatte geputzt und alle bei einer deftigen Brotzeit zusammen sitzen, kann man die schwarzen Gesichter kaum mehr unterscheiden. Aber die Augen glänzen und strahlen und alle sind zufrieden, dass sie mit ihren Händen etwas ganz Spezielles geleistet haben.