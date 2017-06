Kultur Ebermannsdorf

05.06.2017

Pittersberg/Diebis. Die Landwirtsfamilie Rosa und Anton Reindl aus Diebis hat sich vor einiger Zeit entschieden, den alten Haus- und Hofnamen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Der "Schmie" aus alter Zeit soll erhalten bleiben. Rosa Reindl hatte die Idee, den 65. Geburtstag ihres Mannes Toni zu nutzen und so gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Sie kam zum Geburtstag dem schon einmal vor längerer Zeit geäußerten Wunsch des Partners nach und besorgte die Hoftafel mit dem Hausnamen als "ein etwas anderes Geschenk". Die Freude ob dieser perfekten Überraschung war groß. Der Schmie hatte in früheren Zeiten für funktionierende Landwirtschaft mit dem Beschlagen der Pferde eine wichtige Funktion.

Michael Götz von der Gemeinschaft für Schöpfung, Umwelt und Kultur gratulierte zu den guten Gedanken mit einem Präsent zur Geschichte des Hofes. Er besorgte die wetterfeste Tafel auf grünem Grund mit weißer Aufschrift, so wie sie mittlerweile in weiten Teilen der Pfarrei Pittersberg zu sehen ist. "Die grüne Truppe,", so Götz, sagt der Familie Reindl samt den drei Kindern Norbert, Carola und Stefan Danke für den weiteren Mosaikstein in der Pfarreigeschichte.