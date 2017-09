Kultur Ebermannsdorf

08.09.2017

Peter Moreno ist weltweit einer der besten Bauchredner und begeistert mit seinem "Humor aus dem Bauch". Charmant, witzig und frech begeistert Peter Moreno sein Publikum vielen verschiedenen Bauchstimmen und Charakteren. Aber seine neue Soloshow "BauchComedy" ist nicht nur unglaublich beeindruckend und vielseitig, sondern auch wirklich lustig. Zwerchfellmuskelkater ist da vorprogrammiert. Seine Auftritte sind eine bunte Mischung aus Comedy, Kabarett, geistreichem Witz und viel Humor. Am Samstag, 21. Oktober, gastiert Moreno um 20 Uhr in Ebermannsdorf (Kreis Amberg-Sulzbach) in der Mehrzweckhalle DomCom. Karten: "Amberger Zeitung", "Der neue Tag" Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb/Manuela Beike