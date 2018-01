Kultur Ebermannsdorf

26.01.2018

Mit interessanten Bildern und Informationen zu den zahlreichen Entdeckungen, die bei der Restaurierung der Außenhaut der barocken Schlosskirche St. Johannes gefunden wurden, fasziniert Ortsheimatpflegerin Christine Schormüller ihre Zuhörer. Sie tut das bei ihrem Vortrag auch im Namen der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB).

Zugemauerte Fenster

Geniale Konstruktion

Ursprüngliche Stufe

Mit zahlreichen Fotos zeigte die Referentin im Pfarrsaal der Bruder-Konrad-Kirche detailliert den Zustand an und um die Johanneskirche - vor, während und nach deren Sanierung. Ihr Motto "Aufgedeckt - und wieder zugedeckt" wurde im Laufe des Abends immer deutlicher. Vieles, was während der Arbeiten am Mauerwerk oder auf dem Dachboden, an der direkten Umgebung oder im Kircheninneren bisher gefunden wurde, wird nach der Restaurierung nie wieder zu sehen sein, da es zum großen Teil hinter nun restaurierten Flächen liegt.Allein das Mauerwerk, das hinter den alten Dachziegeln in der Mansarde der Kirche auftauchte, sorgte für Verblüffung bei den Restauratoren: Hier stießen sie auf zugemauerte Fenster, die ursprünglich vielleicht dort vorgesehen waren, jedoch im Laufe der Bauzeit (1721 bis 1723) dann doch nicht für nötig oder richtig befunden worden waren. Auch in der Außenmauer Richtung Friedhof gab es zugemauerte Fenster, eines davon direkt hinter dem im Inneren befindlichen Beichtstuhl.Auf derselben Seite fand man bei Grabungen ein früheres Fundament des Glockenturms, der einst hier gestanden hatte und abgetragen worden war. Christine Schormüller hatte zahlreiche historische Pläne und Zeichnungen aus der Zeit vor dem Kirchenbau (1718) dabei, mit denen sie die ursprünglichen Planungen verdeutlichen und mit dem tatsächlichen Bau vergleichen konnte.Die Mauer Richtung Schlosshof wies nach Entfernung des Putzes eine eigenartige Ausbuchung auf, wurde jedoch von dem Team aus Archäologen und Restauratoren vor Ort als Backofen identifiziert, der ebenfalls eines Tages wohl nicht mehr benötigt und daher zugemauert worden war.Im Kircheninneren befindet sich mittig ein Deckenoval. Am Dachboden genau darüber fanden die Restauratoren eine ebenso interessante, wie geniale Konstruktion, wie dieses Gemälde zu den damaligen Zeiten und deren technischen Möglichkeiten an der Decke befestigt worden war. Auch der Aufbau der Rundungen, die das Deckengewölbe tragen, war hervorragend zu sehen und wurde fotografisch für die Nachwelt dokumentiert. Die Dachkonstruktion wurde mittlerweile erneuert, zum Teil wurden alte Dielenbretter weiter verwendet und von den Zimmermännern mit neuem Holz sicher verbunden.Interessant war auch der Blick ins Kircheninnere, wo sich schon zu frühen Zeiten der eine oder andere Zeitgenosse mehr oder weniger künstlerisch an einer etwas versteckt liegenden Wand verewigt hatte. Die feinen Stuck-Ensembles, die größtenteils hinter millimeterdicken Putz- und Farbschichten verborgen liegen und dadurch "eingeebnet" wurden, werden nun von den Restauratoren Stück für Stück freigelegt und verzaubern durch fantastische Handwerkskunst. Sie werden eines Tages wieder die ursprüngliche Farbe mit Namen "Amberger Dreck" oder auch "Amberger Gelb" tragen.Der barocke Fußboden, der nach der Entfernung der amerikanischen Kirchenbänke und der Holzdielen zum Vorschein kam, zeigt - von oben betrachtet - eine besondere Form auf, die die Fachleute vermuten lässt, dass die drei Altäre über eine ursprüngliche Stufe miteinander verbunden waren. Dies wird wohl auch nach der Sanierung wieder so sein, wie ein Modell auch zeigte.Die Ortsheimatpflegerin informierte noch zum Sachstand des Altarbildes, das im Herbst 2016 fachkundig von der Wand genommen und - nach einer sechsmonatigen Spezialbehandlung - nun ohne "lebende Siedler" darin an der Technischen Universität München restauriert wird. Diese Arbeit ist auch Inhalt der Masterarbeit einer daran mitarbeitenden Studentin.Mit dem Blick nach oben an die Kirchendecke, wo sich nach einem Wasserschaden im vergangenen Jahr ein herzförmiger Fleck ausgebreitet hat, beendete die Hobby-Wissenschaftlerin ihren Vortrag und erhielt kräftigen Applaus des Publikums.