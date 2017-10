Politik Ebermannsdorf

19.10.2017

Um den Mobilfunk auf der Autobahn A 6 zu verbessern, ist die Deutsche Telekom in Ebermannsdorf auf der Suche nach einem neuen Mobilfunkstandort. Hierzu hatte der Netzbetreiber der Gemeinde einen begrenzten Suchkreis zukommen lassen. Schnell war sich das Gremium einig, dass der Standort des Mobilfunkmastes möglichst weit von Schule und Kindergarten weg sein sollte.

Einstimmig entschied sich der Rat, einen Standort auf einem gemeindlichen Grundstück außerhalb des Waldes über der Autobahnbrücke im nordwestlichen Teil von Ebermannsdorf vorzuschlagen. Das Grundstück "alte Sandgrube" liegt nahe der Autobahn und ist am weitesten von der angrenzenden Wohnbebauung entfernt.Wie berichtet, musste der Rat das eingereichte Bürgerbegehren zur "Neuen Mitte" ablehnen. Ziel des Begehrens war es, dass der angrenzende Wald auf dem überplanten Areal unangetastet bleibt. Die Rechtsaufsicht beim Landratsamts Gemeindetag und der Fachanwalt der Kommune hatten das Begehren eingehend geprüft und mitgeteilt, dass die Fragestellung in der vorliegenden Form rechtlich in vier Punkten nicht zulässig sei. So ging der Entscheidungsspielraum des Gremiums bei dieser Abstimmung gegen Null.Die Ablehnung stellte die einzig mögliche Alternative dar. Da das Bürgerbegehren jedoch mit 764 Unterschriften eingereicht wurde, betonte Bürgermeister Josef Gilch, dass sich der Gemeinderat trotz der Ablehnung selbstverständlich demokratisch mit dem Bürgerwillen beschäftigen sollte. Er schlug vor, das Bebauungsplanverfahren aktuell ruhen zu lassen und mit den Bürgern in einen tieferen Informations- und Dialogprozess einzusteigen. Das segnete der Gemeinderat einstimmig ab.Nun wird die externe Beratungsfirma "politide" aus Hemau eingeschaltet, die als Moderator bei diesem komplexen Prozess fungieren soll. Infoveranstaltungen und Diskussionsrunden sollen in den nächsten Monaten folgen. Der Gemeinderat war sich einig, dass, sollte sich am Ende kein eindeutiges Meinungsbild abzeichnen, die Initiierung eines weiteren Bürgerbegehrens stehen könnte, um so das tatsächliche Meinungsbild zum Thema "Neue Mitte" abfragen zu können.Der Erlass einer gemeindlichen Satzung zum Thema Bürgerbegehren und -entscheid wurde auf Wunsch einiger Räte auf die November-Sitzung verschoben. Ebenso soll in einer der nächsten Treffen über die Einwände der Bürger, die im Bebauungsplanverfahren eingegangen sind, diskutiert werden. Gilch hatte zu Beginn Andreas Denk, (Sachgebietsleitung Marketing, Kommunikation, Vertrieb, Fundraising) von der Johanniter-Unfall-Hilfe Regensburg begrüßt. Dieser stellte die neusten Zahlen für die Mittagsbetreuung an der Grundschule für 2017/18 vor.Demnach waren die Anmeldezahlen im Vergleich zum Vorjahr enorm gestiegen, so dass man mit aktuell 28 Kindern zwei Betreuungsgruppen bilden wird. Ab sofort sei es möglich, eine kurze Betreuungsgruppe bis 14 Uhr und eine lange bis 16 Uhr anzubieten.Mit der zusätzlichen Gruppe bis 16 Uhr ist jedoch zusätzliches Personal nötig, so dass die Personal- und Sachkosten ansteigen werden. Dies wiederum erhöht die freiwillige Defizitübernahme der Gemeinde. Der Rat entschied einstimmig, einen Anteil des Defizits zu tragen. Im Gegensatz zum festen Zuschuss in Höhe von 9500 Euro wie 2016/17, einigte man sich für dieses Schuljahr darauf, 80 Prozent des Defizits zu übernehmen und hielt zusätzlich eine Kostendeckelung von maximal 13 000 Euro fest.