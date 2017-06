Politik Ebermannsdorf

21.06.2017

6

0 21.06.2017

Katastrophen können überall passieren, auch im sonst so idyllischen Ebermannsdorf. Damit Bürger im Ausnahmezustand genügend Trinkwasser haben, ergreift der Gemeinderat Maßnahmen.

Die Anschaffung eines Notstromaggregates ist deshalb unerlässlich. Bürgermeister Josef Gilch

Fällt wegen eines Unwetters der Strom aus, muss die Wasserversorgung dennoch gewährleistet sein. "Die Anschaffung eines Notstromaggregates ist deshalb unerlässlich", erklärte Bürgermeister Josef Gilch. Außerdem müsste im örtlichen Hochbehälter das ein oder andere umgebaut werden, damit auch Diebis und Pittersberg versorgt werden könnten.Das Gremium erkannte ebenfalls, wie wichtig die Anschaffung ist. Die Ratsmitglieder stimmten deshalb zu, den Kauf des Aggregates und die nötigen Umbauarbeiten im Hochbehälter Ebermannsdorf zum Gesamtpreis von rund 11 000 Euro netto vornehmen zu lassen.Wie der Bürgermeister informierte, wird nun auch die letzte freie Parzelle im Industriegebiet Schafhof-West bebaut: Der Neubau des Schreinereibetriebes von Hubert Huger aus Pittersberg ist im vollen Gange. Die Deutsche Telekom hat die öffentliche Ausschreibung für den Breitband-Ausbau im Gemeindeverbund Hirschwald für Ebermannsdorf, Ensdorf und Ursensollen sowie für die Märkte Rieden, Kastl und Hohenburg gewonnen.Die Gemeindechefs trafen sich deshalb zum Unterschriftstermin im Rathaus Rieden. Für Ebermannsdorf bedeutet der Ausbau in Zukunft ein schnelles Internet in Schafhof, Diebis, Ipflheim sowie beim Wasserwerk, in der Kläranlage und im Bauhof. Mit der Fertigstellung ist jedoch nicht vor Ende 2018 zu rechnen.Ohne Gegenstimme beschloss das Gremium, Martina Scherm nach jahrelanger Erfahrung als Sachbearbeiterin im Standesamt zur Standesamtsleiterin zu ernennen. Neue Standesbeamtin wird Susanne Pospiech, nachdem sie den Standesamts-Lehrgang absolviert hat.Ehrenamtliche Wahlhelfer, die die Bundestagswahl am Sonntag, 24. September, unterstützen, sollen als Entschädigung 35 Euro bekommen. Wer an der Arbeit eines Wahlhelfers interessiert ist, kann sich im Rathaus unter 09624/92 03-14 melden.