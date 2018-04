Politik Ebermannsdorf

Aufatmen im Gemeinderat: Experten schließen weitere tiefe Tagebrüche in Ebermannsdorf als Folge der früheren Bergbauaktivitäten nahezu aus. Deshalb sind auch keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Zu diesem Fazit kommt der Abschlussbericht eines Gutachtens über den Altbergbau im Gemeindegebiet, der jetzt im Gemeinderat vorgestellt wurde.

Juri Boeck von der Firma Taberg Ost aus Chemnitz war in der jüngsten Sitzung des Gremiums zu Gast. Seine Firma hatte den Auftrag, die verlassene Grube "Heide" in Ebermannsdorf zu erkunden und das Risiko von Tagebrüchen einzuschätzen. Solche und auch Einsenkungen hatte es auf dem Sportplatz nördlich der Bergstraße erstmals in den 1990er-Jahren gegeben.Die Gemeinde hatte deshalb aus Sicherheitsgründen 2017 beschlossen, weitere Untersuchungen zu veranlassen. Die Ergebnisse dieser Erkundungen: Die Fachleute konnten keine größeren offenen Resthohlräume feststellen. Frühere sollten inzwischen verschlossen sein. Das Grubenverbauholz sei seit den 30er-Jahren sicherlich verfault und zusammengebrochen, die Stollen eingesackt. Auch der Einfahrschacht, der jetzt mitten im Spielfeld liegt, zeigte keine Hohlräume. Die Firma schließt deshalb nahezu aus, dass es weitere tiefe Tagebrüche geben könnte."Da fällt mir ein großer Stein vom Herzen", bekannte Bürgermeister Josef Gilch: "Zum einen, weil wir die Sicherheit für unsere Kinder gewährleisten können, und zum anderen, weil uns wirklich große Ausgaben für einen neuen Fußballplatz erspart bleiben." Die Bedenken einiger Bürger in der Debatte um die Neue Mitte, dass es dort zu Rissen in den Gebäuden oder sogar zu Einstürzen kommen könnte, sind laut Boeck auszuschließen. Die Neue Mitte liege außerhalb der Erzabbaugebiete.

Ein Thema im Gemeinderat war die Trennung der Heizung im Berggasthof und im Sportheim. Derzeit versorgt eine gemeinsame Anlage die Gaststätte, die Wohnung, die Kegelbahn und den Bereich des Sportvereins. Eine Einzelabrechnung ist deshalb nicht möglich. Der Gemeinderat beschloss, die Planungsgesellschaft Eisenreich, Pirkl und Weigl (Amberg) zu beauftragen, die Kosten für die Trennung zu ermitteln.

Das Gremium befasste sich außerdem mit dem Umbau des gemeindlichen Bauhofes. Hier muss im Zuge der Einrichtung von Sozialräumen für die Beschäftigten ebenfalls die bestehende Heizungsanlage überprüft und neu geplant werden. Das ist auch im Hinblick auf Energieeinsparungen nötig. Der Gemeinderat hat auch hier das Planungsbüro Eisenreich, Birkl und Weigl Amberg mit der Planung beauftragt.

Der Gemeinderat Ebermannsdorf befasste sich bei seiner Sitzung auch mit der Schaffung von barrierefreien Bushaltestellen bis zum Jahr 2022. Dazu referierte Hans-Jürgen Haas, Geschäftsleiter des Zweckverbands Nahverkehr Amberg-Sulzbach (ZNAS). Die Aufgabenträger, so auch der ZNAS, werden seinen Worten nach per Gesetz verpflichtet, bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige barrierefreie Nutzung des öffentlichen Nahverkehrsangebotes herzustellen.

Der Kreis der mobilitätseingeschränkten Menschen umfasse nicht nur körperbehinderte, sondern auch reisebe- oder altersbehinderte Menschen. Barrierefreie Bushaltestellen müssten künftig eine Bordsteinhöhe von mindestens 20 Zentimetern haben und parallel anfahrbar sein. Auch die elektronische Anzeige von Abfahrtszeiten wurde angesprochen. Dies alles soll im Zuge der Neuen Mitte umgesetzt werden und nicht schon jetzt. Die Bushaltestelle in der Hauptstraße sollte erst nach der dortigen Kanalbaumaßnahme eingerichtet werden, waren sich alle Gemeinderäte einig. Weiter informiert der ZNAS-Geschäftsleiter, dass ab Mai von Ebermannsdorf aus mindestens jede Stunde ein Bus nach Amberg fahren wird.Ab September verkehrt dann zusätzlich eine neue Buslinie 90 ins Industriegebiet Schafhof - ab Amberg und zurück. Bürgermeister Josef Gilch bedankte sich bei Haas für dessen Einsatz für diese neue Linie, die für das Industriegebiet und seine Betriebe immer wichtiger werde. Dort seien jetzt fast tausend Menschen beschäftigt. Er erinnerte daran, dass bereits vor acht Jahren die ersten Gespräche darüber geführt wurden.