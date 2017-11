Politik Ebermannsdorf

19.11.2017

(kne/upl) Vergangene Woche wurde um das Wäldchen unterhalb des Kindergartens ein Zaun errichtet. Die Gemeinde Ebermannsdorf teilt dazu mit, dass die Maßnahme notwendig geworden sei, weil von den Bäumen Totäste herabfallen und Bürger treffen können, die sich in dem Bereich aufhalten. "Es spielen dort immer wieder Kinder. Gar nicht auszudenken, wenn herabstürzende Äste sie verletzen oder - noch schlimmer - erschlagen", erklärt Bürgermeister Josef Gilch laut Presse-Info. Der jetzt errichtete Zaun sei eine Übergangslösung, bis feststeht, wie mit es mit dem Wäldchen weitergeht. Die Übergangslösung dauerte jedoch nicht lange: Wie am Sonntag auf Facebook die Runde machte, ist der Zaun an einigen Stellen umgedrückt worden.

Fällung verlangt

Gemeinde verantwortlich

Im Blickpunkt Der Facebook-Post stammt von Sonntagvormittag und zeigt den Zaun, wie er auf einer Länge von mehreren Metern niedergedrückt ist: In Ebermannsdorf waren kurz nach dem Aufstellen der Barriere um das Wäldchen offensichtlich Vandalen zur Tat geschritten. Derzeit ist laut Gemeinde offen, was mit dem Waldstück passieren soll. Daher würden Ausgaben für Erhalt oder Pflege der Bäume nicht leichtfertig vorgenommen. Das ist auch der Diskussionsstand im Gemeinderat: "Solange nicht feststeht, wie es mit dem Wäldchen weitergeht, sollte man dort Sicherheit herstellen, aber von großen Investitionen absehen", wird der Bürgermeister zitiert. (upl/kne)

Ein Baumgutachter, der im Auftrag der Gemeinde mindestens einmal jährlich sämtliche Bäume der Gemeinde auf Sicherheit prüft, fordert laut Gemeinde die "Sofortentnahme" einiger Bäume, weil deren Standsicherheit nicht gewährleistet sei. Bei der ersten Begehung im Januar sei es um die Fällung von zwei Eichen und weiterer Bäume bis spätestens März gegangen. Jetzt habe es eine erneute Begehung gegeben. Dabei seien weitere sechs Bäume gekennzeichnet worden. Sie wiesen "visuelle Defektsymptome" auf. Demnach könnten sie umfallen oder brechen. Die erneute Frist zur Entfernung läuft jetzt bis 1. März 2018. Die Forderung des Gutachters laute weiter: "Können die Pflegemaßnahmen nicht umgehend erledigt werden, muss die Fläche sofort eingezäunt werden." Eine Sperrung sei nicht ausreichend. Daher werde als Übergangslösung dieser Zaun errichtet. "Mit dem Zaun können einige der Bäume vorerst erhalten werden, die der Gutachter eigentlich zur Fällung markiert hat", zeigt sich Gilch laut Mitteilung erfreut. Einzig die Bäume, die in Richtung Straße, Schotterweg oder den Kinderwald fallen könnten, würden herausgenommen.Hintergrund der aktuellen Vorgehensweise sei der Grundstückserwerb der Gemeinde im Bereich Neue Mitte. Während die Gemeinde den vorderen Teil des Wäldchens, entlang des Gehweges, bereits 2010 gekauft hat, kam im Dezember 2016 auch der hintere Teil dazu. Mit dem Eigentumsübergang trägt die Gemeinde die Verantwortung für die Sicherheit.Gesetzliche Vorgaben regeln, dass die Bäume mindestens einmal jährlich auf deren Sicherheit zu prüfen seien. Dies hätten die Verantwortlichen im Rathaus nach dem Eigentumsübergang umgehend veranlasst. Der Gutachter hat den desolaten Zustand der Bäume aufgedeckt und fordert jetzt die nötigen Schritte.