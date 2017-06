Politik Ebermannsdorf

Hinter den Tagesordnungspunkt "Haushalt 2017" setzte der Ebermannsdorfer Gemeinderat schnell einen Haken. Erfreulich war auch etwas anderes.

Schulden sinken

Die wichtigsten Zahlen aus dem Haushaltsplan 2017 Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt: 4 626 555 Euro Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt: 1 205 945 Euro Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen: 0,- Euro Grundsteuer A und B unverändert: 300 % Gewerbesteuer unverändert: 350 % Schuldenstand Ende 2016: 1 874 681 Euro Pro-Kopf- Verschuldung Ende 2016: 764,24 Euro Rücklage 2017: 181 745 Euro



Wichtigste Einnahmen



Ansätze



Grundsteuer: 259 000 Euro Gewerbesteuer: 500 000 Euro Einkommensteuerbeteiligung: 1 430 000 Euro Schlüsselzuweisungen: 550 000 Euro Finanzzuweisungen: 151 000 Euro Mieten und Pacht: 100 500 Euro Straßenunterhaltungszuschuss: 71 000 Euro Betriebskostenförderung Kindergarten durch den Freistaat Bayern: 278 000 Euro Pauschalzuweisung Schülerbeförderung: 55 000 Euro Konzessionsabgabe: 60 000 Euro



Wichtigste Ausgaben:



Ansätze



Personalausgaben (inkl. gemeindeeigener Kindergarten) gesamt 40 Beschäftigte (inkl. Umlagen, Beiträge, Beihilfen): 1 561 420 Euro Schulverbandsumlage: 25 000 Euro Schülerbeförderung: 55 000 Euro Kreisumlage: 918 000 Euro Tilgungsausgaben: 164 000 Euro Freiwillige Übernahme von Elternbeiträgen im Kindergarten: 66 500 Euro



Geplante größere Investitionen:



Ansätze



Feuerwehrabsauganlage für alle drei Wehren: 30 000 Euro Zuschuss für die Restaurierung der Johanneskirche: 17 000 Euro Sanierung Bauhof Schlussrechnung: 100 000 Euro GVS Diebis - Pittersberg (Pfarrerhöhe): 80 000 Euro Hochwasserschutzkonzept: 45 000 Euro Sanierung Kanal Hauptstraße Ebermannsdorf: 90 000 Euro Breitbandausbau Schafhof-Diebis-Ipflheim: 92 000 Euro Breitbandausbau Breitenbrunn Au: 25 000 Euro (aps)

Im laufendem Haushaltsjahr kann die Gemeinde mit höheren Steuereinnahmen rechnen. Der Anteil an der Einkommensteuer steigt auf 1 430 000 Euro (Vorjahr 1 354 000 Euro), die Schlüsselzuweisung schlagen mit 550 000 Euro (Vorjahr 440 300 Euro) zu Buche, die Einnahmen bei der Gewerbesteuer mit 500 000 Euro (Vorjahr350 000 Euro).Durch eine verringerte Umlagekraft bei gleichbleibendem Hebesatz geht die Kreisumlage auf 918 000 Euro zurück (Vorjahr 964 000 Euro). Wegen dieser Entwicklung ergibt sich eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von 522 055 Euro, die höchste seit Jahren. Die Mindestzuführung in Höhe der Tilgungsausgaben (164 000 Euro) übertrifft die Gemeinde somit. Auch im Finanzplanungszeitraum erwirtschaftet die Gemeinde eine höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt und erreicht die Mindestzuführung in Höhe der Tilgungen.Die Pro-Kopf-Verschuldung lag 2016 bei 764,24 Euro. Mit den vorgesehenen Tilgungen sinkt sie bis Ende Jahres 2017 auf 697,38 Euro. Der Bericht des Rechnungsprüfers des Landratsamts Amberg-Sulzbach für die Jahre 2009 bis 2013 beinhaltete außerdem einige Forderungen. Doch die Grundsteuer- und Gewerbesteuerhebesätze zu erhöhen, lehnte das Gremium wegen der aktuell guten Steuerentwicklung ab. Der Prüfer forderte die Gemeinde außerdem dazu auf, endlich eine Straßenausbau-Beitragssatzung zu erlassen. Der Gemeinderat beschloss, sich damit zu befassen und im Laufe des Jahres zur näheren Information einen Fachmann einzuladen.Beim Thema Schule entschied sich der Gemeinderat - entgegen der Empfehlungen des Rechnungsprüfers - für die familienfreundlichste Vorgehensweise: Auch künftig verlangt die Gemeinde keinen Ersatz für Materialkosten für Werkstücke die Schüler mit nach Hause nehmen.Eine Diskussion gab es zu den Kopierkosten. Das Gremium wunderte sich über die rund 1000 Kopien, die jährlich pro Schüler anfallen. Einige Räte forderten deshalb, die Ausdrucke um 50 Prozent zu senken. Da die Eltern jedoch keinen Einfluss auf die Anzahl haben, beschloss der Rat, keine Pauschale erheben.Einstimmig genehmigten die Räte das Bauvorhaben der Familie Schuller. Sie hatte den Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage im Ortsteil Diebis beantragt. Genauso unproblematisch verlief es mit dem Bauantrag eines Landwirts der eine Pferde-Bewegungshalle für dessen Bedarf im Ortsteil Diebis plant.