06.05.2018

Optimistisch nach vorne Zum Abschluss des Tages der Ideensammlung setzten sich die Räte im Gasthof zur Post in Tännesberg zusammen, um gemeinsam mit Bürgermeister Gilch sowie den erwähnten Fachleuten den weiteren Weg für die Neue Mitte sowie die Dorferneuerung konkret abzustimmen. Dabei waren sich alle im Klaren, dass die mögliche Privatförderung gegenüber allen Grundeigentümern zeitgerecht und immer wieder publik gemacht werden muss, um ganzheitlich im Sinne der Orte zu agieren. Diese Privatförderung komme zudem aus einem eigenen öffentlichen Topf, ebenso wie die Förderung von Kleinstunternehmern (Arbeitgeber mit bis zu zehn Beschäftigten). Das für die Gemeinde zugesagte Programm der Dorferneuerung allgemein sei für Ebermannsdorf und seine Gemeindeteile wie ein Sechser im Lotto, so Bürgermeister Gilch weiter. Die einmalige Chance der langfristigen und kostengünstigen Verbesserung der Lebensqualität, der Förderung von Entwicklung sowie der Fitness für die Orte könne und dürfe man sich nicht entgehen lassen.



"Wir müssen daher auch für die Neue Mitte baldmöglichst das nötige Baurecht schaffen und auch die übrigen Dorferneuerungen angehen", so Gilch. Der dazu notwendige Pflichtenkatalog werde von ihm zusammen mit dem Rat in nächster Zeit mit Behörden und Architekten in Workshops und Seminaren erarbeitet. Dabei werden auch die Lücken in Ortskernen berücksichtigt, meinte er. Ziel sei stets die richtige, der Zeit und Zukunft angepasste, moderne sowie soziale und kulturelle Entwicklung von Gemeindesitz und Ortsteilen. Optimistisch blicken nun alle Teilnehmer der Tour nach vorne, hieß es. Und sie orientieren sich an den von Baudirektor Werner Bachseitz sowie Sachgebietsleiter Steffen Schneider genannten Grundsätzen, die da lauten: "Alles was von den Förderrichtlinien nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, wird gefördert." (gm)

Bürger und Gemeinderat sind auf gutem Wege, das Zukunftsprojekt "Neue Mitte" für den Gemeindesitz sowie die umfassende Dorferneuerung für Ebermannsdorf und Gemeindeteile in die richtigen Gänge zu bringen. Dabei sind sich Bürgermeister, Fachleute und Rat weitgehend einig, dies in einem realistischem Zeitraum von 15 bis 20 Jahren zu verwirklichen.

Bessere Nahversorgung

Sehr gefördert

Ebermannsdorf/Pittersberg. Der Platz der "grünen Wiese" steht für den neuen Ortskern zur Verfügung, die Anliegen der Bürger (siehe Bürgerversammlung vom 2. März 2018) sollen, da ist sich das Gremium mit Bürgermeister Josef Gilch einig, bei allen Einzelmaßnahmen in bestmöglichem Umfang berücksichtigt werden, letztlich zum Segen und Gewinn für alle.will innerhalb der einfachen und auch der umfassenden Dorferneuerung alle möglichen Zuschüsse und Förderungen nutzen und so, einschließlich der übrigen Gemeindeteile wie etwa Pittersberg, am Ende als Kommune ganzheitlich für die nächsten Jahrzehnte fit sein. Das gesamte Maßnahmenpaket kommt schließlich der Nachfolgegeneration zugute.Gilch als Bau-Fachmann mit seinem Gemeinderat samt Ingenieurbüros gehen voraus und stellen dazu die Weichen. Ebermannsdorf, darin sind sich Bürgermeister und Räte auch einig, braucht eine bessere Nahversorgung bei Einbindung der heimischen Geschäfte und es muss immer bestrebt sein, einerseits auch ärztlich sowie Bank-geschäftlich autark zu sein und andererseits mit der Neuen Mitte das so wichtige Zusammengehörigkeitsgefühl im Ort ebenso wie in den Ortsteilen zu fördern und zu stärken. Der Zusammenhalt ist primäres Ziel.Zu all diesen Bestrebungen diente dieser Tage auch die gemeinsame Informationsfahrt von Verwaltung mit Bürgermeister Josef Gilch an der Spitze samt Gemeinderat, einschließlich dem zuständigen Sachgebietsleiter vom Amt für ländliche Entwicklung, Steffen Schneider, sowie den Landschaftsarchitekten Karl Spindler (Kastl) und Siegfried Lösch (Amberg).Mit an Bord waren auch die beiden planenden Architekten der Neuen Mitte, Susanne Senf und Martin Kühnl, die 2017 die Ausschreibung dazu gewonnen hatten. Für alle Teilnehmer ging es darum, sich bei verwirklichten Projekten der letzten Jahre in der Umgebung gute Ideen sowie Rat zu holen.Da war zum Beispiel der zentrale und großzügig angelegte Dorfplatz mit Kirche, Grundschule, Kindergarten und Krippe in Dürnsricht, als Anfangsbau in den 1960er-Jahren von Weiträumigkeit, vielen Parkplätzen und Kinderspielplatz sowie alten Bäumen geprägt. Die Sanierung von 2011 bis 2013 dort setzte auch künstlerisch interessante Akzente.Ein Gegensatz zur Mitte von Dürnsricht war dagegen das Projekt der Dorferneuerung in Steinberg am See. Hier verteilen sich zu einer Ortsmitte gehörende Säulen mit den Schwerpunkten Rathaus, Wirtshaus und Kirche, einschließlich Friedhof, über einen länger gezogenen Ortsbereich. Dennoch, auch dies sahen die Teilnehmer als eine sehr gelungene Sache, trotz ganz anderer Voraussetzungen. Aus den Gegebenheiten der alten Dorfstruktur wurde dort, nach Ansicht der Ebermannsdorfer Räte, ebenfalls das Beste gemacht und so von amtlicher Seite gefördert.In Steinberg am See sind unter anderem vorteilhafte, schräge Parkplätze angelegt. Durchsetzt sind diese mit neuen Laubbaumpflanzungen, und der mittlerweile schon mächtigen Wiedervereinigungsbaum aus dem Jahre 1990, "eine kulturell-geschichtliche Bereicherung", so Baudirektor Werner Bachseitz (Amt für ländliche Entwicklung, Regensburg), wurde an die zentral geschaffene Brunnenstelle umgesetzt.Künstler Weber aus Nittenau hält am Brunnen mit seinen verschiedenen Figuren von Handwerkern auf Brunnensäulen auch die langjährige Geschichte vom Braunkohleabbau (1905 - 1982) in der Region gekonnt wach. Ein dreigeschossiges Rathaus in Steinberg fügt sich in die Schönheit des Platzes samt unweit dort im Ort liegendem Pony-Hof toll ein.Schließlich inspizierte die Delegation den Marktplatz von Schwarzhofen und Tännesberg. Beide Ortszentren weisen in ihrer besonderen Eigenheit der Marktplätze entsprechendes Gefälle auf, die Parkplätze dort sind jeweils praktisch mit etlichem Baumgrün angelegt. Beide schon etwas länger zurückliegenden Dorferneuerungen wurden, worauf Lösch hinwies, sehr gefördert (teils mit 90 Prozent) und beide Orte haben Optimales daraus gemacht. Und, auch das stellten die Besucher gemeinsam fest: Diese Ortskerne und Dorfplätze leben, weil der Verkehr darauf rollt.