Politik Ebermannsdorf

25.07.2017

Der Gemeinderat Ebermannsdorf lässt sich nicht blenden. Auch nicht von der Aussicht auf eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage, die zwar als regenerative Energiequelle gut ist, aber für nahe gelegene Straßen und Gebäude eine Gefahr birgt: Sie könnte blenden.

Erst mal für 20 Jahre

Für mehr Sicht Teil kaufen

Deshalb nahm das Gremium in seiner jüngsten Sitzung dieses Thema sehr ernst. Es hatte Landschaftsarchitekt Gottfried Blank eingeladen, der mit der Planung der Anlage nahe der Autobahn betraut ist. Außerdem ging es darum, die Stellungnahmen abzuwägen, die während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange von Mitte Mai bis Juni eingegangen waren: darunter von der Bayernwerk AG, dem Amt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Forsten sowie dem Wasserwirtschaftsamt Weiden. Die Autobahndirektion forderte außerdem ursprünglich einen Abstand von 40 Metern zur Straßenkante der A 6 und nicht wie geplant von nur 25 Metern.Die ferner gestellten Anforderungen wie die zeitliche Befristung der Anlage auf vorerst 20 Jahre sowie die Erschließung ausschließlich durch das untergeordnete Straßennetz waren vorab bereits in den Bebauungsplan integriert worden. Außerdem hatte das Gremium selbst in der vorletzten Sitzung festgelegt, dass - wie auch von der Autobahndirektion gefordert - ein sogenanntes Blendgutachten dringend nötig sei. Vor diesem Hintergrund hat die Direktion laut Verwaltung nach Abgabe ihrer Stellungnahme signalisiert, dass sie im weiteren Verfahren die 25 Meter Abstand akzeptieren werde. Der Bebauungsplan blieb daher im Hinblick auf die Abstandfläche zur A 6 unverändert.Das Ergebnis des Blendgutachtens bestätigte aber die Befürchtungen einiger Räte, es könnte tatsächlich zu Blendungen durch Sonnenreflexion bei fünf Häusern in der umliegenden Siedlung kommen. Durch einen 2,7 Meter hohen Sichtschutz an der östlichen Geländekante in dem Bereich, in dem bereits eine Heckenanpflanzung vorgesehen ist, können diese Blendwirkungen jedoch wirksam vermieden werden, hieß es. Das Gremium einigte sich darauf, bei der Art der Ausführung der Vorrichtung und dem Material mitbestimmen zu dürfen. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan sowie die Änderung des Flächennutzungsplans vom April blieben somit unverändert. Die vierwöchige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange soll nun nach Bekanntmachung durch Medien, Gemeinde-Homepage und Aushang erfolgen.Eine weiteres Thema im Gremium war der Beschluss, dass mit dem Eigentümer des Grundstücks gegenüber der evangelischen Kirche über den Erwerb und die Begradigung eines Teilbereichs des Gehwegs an der Ecke Haupt-/Gartenstraße verhandelt werden soll. Ziel ist, die Sicht der Autofahrer und Fußgänger von der Gartenstraße kommend in die Hauptstraße zu verbessern.