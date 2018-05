Politik Ebermannsdorf

07.05.2018

10

0 07.05.201810

Dominierendes Thema der Gemeinderatssitzung ist die Kanal- und Wasserleitungssanierung der Hauptstraße mit Neubau einer Druckerhöhungsstation. Die Details erläutert ein Fachmann.

Thomas Dotzler von den Seuß-Ingenieuren erklärte das Projekt. Bereits bei der Erschließung des Baugebietes Erzweg 1 Anfang der 90er-Jahre hätte der Durchmesser des Hauptkanals in der Hauptstraße vergrößert werden müssen. 2008 hat der Gemeinderat die Überprüfung und Überrechnung aller Kanäle in Ebermannsdorf beauftragt. Diese Berechnungen zeigten starke Überlastungen in der unteren Bergstraße und im Talblick sowie in der Hauptstraße.Das hieß, die beiden Hauptentwässerungsstränge Bergstraße und Hauptstraße hatten vergrößert werden müssen. Dotzler weiter: Aufgrund der jahrzehntelangen, erheblichen Probleme im Bereich der Bergstraße und im unteren Talblick beschloss der Gemeinderat damals, erst den Kanal in der Bergstraße zu vergrößern. 2010 erfolgte dann die Baumaßnahme "Auswechslung und Vergrößerung des Sammlers in der Bergstraße" von Höhe der Lerchenstraße bis hinunter zur Hauptstraße.Nachdem der Keller in der evangelischen Kirche jetzt schon mehrmals überflutet wurde und wiederholt die Kanaldeckel in der Hauptstraße schon bei leichten Gewitterschauern ausgeworfen werden, muss jetzt nach allgemeiner Ansicht endlich Abhilfe geschaffen werden. Hier liegen derzeit drei Kanäle, davon einer, der durch die Gärten der Privatgrundstücke auf der Westseite verläuft. Dotzler zeigte auch die erheblichen Schäden in den Leitungen auf, durch die nicht nur Grundwasser in den Kanal eintritt sondern auch Abwasser ins Grundwasser gelangen kann. Schon aus Umweltschutzgründen sei eine Sanierung jetzt unumgänglich, heißt es zusammenfassend in einer Pressemitteilung.Die Kanalerneuerung sollte in der Hauptstraße ab der oberen Einfahrt der Gartenstraße bis hin zur unteren Einfahrt der Gartenstraße erfolgen. Auch die Anschlüsse aus den Seitenstraßen sollten erneuert und geordnet werden. Ebenso muss der schon bei der Sanierung des Schulgebäudes eingeplante Entlastungskanal direkt auf den Hauptsammler der Hauptstraße mit angeschlossen werden. Seit dem Schulhausbau vor 40 Jahren läuft ein viel zu kleiner Kanal von der Schule durch die Privatgrundstücke und Kindergarten zur Jägerstraße. Dieser müsse entlastet werden. Zudem sollten die Druckerverhältnisse der Wasserversorgung des oberen Dorfbereiches verbessert werden. Derzeit ist nur unzureichender Wasserdruck in einem Brandfall vorhanden. Dies würde zu erheblichen Problemen im Ernstfall führen.Die Druckerhöhungsanlage beim Pausenhof der Schule stehe am falschen Platz, sie müsse weiter nach unten ins Dorf versetzt werden. Hier ergänzte Bürgermeister Josef Gilch, dass eben damals vor über 30 Jahren, als die Druckerhöhung gebaut wurde, für die Gemeinde kein anderer Grund als der bei der Schule zur Verfügung stand. Jetzt habe man mit dem Grunderwerb zur neuen Mitte bessere und tiefer liegende Standortmöglichkeiten.Dotzler schlug deshalb vor, die neue Druckerhöhung am tiefsten Punkt der neuen Mitte direkt neben der Trafostation zu errichten. Das Gebäude wird ähnlich einer Fertigteilgarage mit Satteldach ausgeführt werden und in den Bebauungsplan neue Mitte eingearbeitet. Gleichzeitig muss mit der Kanalbaumaßnahme die Wasserleitung in ihrer Dimension vergrößert, die Leitungen zur Hochzone neu geordnet und ein Ringschluss hergestellt werden. Insgesamt eine Investition von zwei Millionen Euro. Für die Baumaßnahmen wird eine Zeitspanne von rund 12 bis 15 Monaten eingeplant (Fertigstellung bis zum Winter 2019). Die Arbeiten sollen Abschnittsweise erfolgen und der überörtliche Verkehr wird weiträumig umgeleitet, heißt es weiter.. Mit der Ausschreibung des Vorhabens wurde das Ingenieurbüro Seuß einstimmig beauftragt.

Aus dem Gemeinderat

Zur Entschärfung von Gefahrenstellen und um die im Gemeindeentwicklungskonzept geplanten Ziele verwirklichen zu können, erließ der Gemeinderat auf Antrag zwei weitere Vorkaufsrechtssatzungen für die Bereiche Kurve Waldstraße und Wiegentalweg zum Wertstoffhof.Der Rat beauftragte außerdem einstimmig das Busunternehmen Bayer aus Rieden zur Schülerbeförderung ab dem Schuljahr 2018/2019 für vorerst weitere zwei Jahre.Weiter gilt es, für die kommunale Stromversorgung einen günstigen Anbieter zu finden, da der bisherige Stromliefervertrag zum 31. Dezember 2019 abläuft. Bisher hatte die Gemeinde an der Bündelausschreibung des Gemeindetags teilgenommen. Der Gemeinderat beschloss nun, die InAS - Infrastruktur Amberg-Sulzbach GmbH - mit der Stromausschreibung zu beauftragen. Über die Verwendung von Öko- oder Normalstrom sowie die Vertragslaufzeit kann der Bürgermeister in Absprache mit den an der Ausschreibung beteiligten Gemeinden entscheiden.Ebenfalls erklärte sich das Gremium damit einverstanden, für das Bauvorhaben der Gemeinde auf Errichtung des Parkplatzes an der Schule über 74 Stellplätze einen Bauantrag einzureichen.