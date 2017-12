Politik Ebermannsdorf

15.12.2017

Der Gemeinderat von Ebermannsdorf wird das Bauvorhaben Neue Mitte nicht auf Biegen und Brechen durchdrücken. Offenbar gibt es Informationsdefizite in der Bevölkerung. Ein Hemauer Moderatoren-Team will nun den Dialog zwischen Gegnern und Befürwortern fördern.

Bedenken gab es hinsichtlich der Größe der geplanten Baukörper im Projekt Neue Mitte. Zwei- bis dreigeschossige Bauten seien für Ebermannsdorf nicht überdimensioniert, sagte Lösch. Gemeindeentwicklungskonzept und Standortanalyse sprächen eindeutig dafür. Damit sich die Bürger eine klarere Vorstellung vom Ausmaß des Projekts machen können, vergab der Ebermannsdorfer Gemeinderat in der Sitzung den Auftrag für eine Computeranimation.



Lösch trat Befürchtungen entgegen, dass notwendige Kanalbauten zu einer Gebührenerhöhung führen könnten. Zu Bedenken hinsichtlich einer drohenden Instabilität von Gebäuden sagte Lösch, dass bei der Erschließung der Neuen Mitte eine Beweissicherung gemacht werden würde.



Workshop der Bürger



Fehlende Kommunikation in der Gemeinde kann der Grund für ablehnende Haltung in der Bevölkerung sein, etwa wie im aktuellen Fall Neue Mitte. Dem müsse man abhelfen durch Gespräche und fundierte Information für die Bevölkerung. Ein Moderatoren-Team, das den Bürgerdialog fördern soll, wird deshalb dranbleiben.



Jochen Meyer von der Firma Politide aus Hemau berichtete den Gemeinderäten von den bisherigen Bemühungen. Bisher galt es auszuloten, was man in Ebermannsdorf von dem Vorhaben weiß. Dazu wurden nach dem Zufallsprinzip 40 Männer und Frauen zwischen 25 und 73 Jahre angeschrieben und zum Mitmachen im Workshop der Bürger gebeten. Mit 13 Zusagen blieb die Resonanz unter den Erwartungen, hieß es bei der Sitzung.



In Einzelarbeit wurden Pro und Kontra gesammelt. Es wurden erörtert, woher die Leute ihr Wissen um das Projekt beziehen. Demnach gaben 31 Prozent Freundeskreis an, gefolgt vom Gemeindeblatt, der Amberger Zeitung und von Nachbarn. 67 Prozent gaben an, "mittelmäßig" informiert zu sein. Jochen Meyer zufolge sollten sich die Bürger auf der Basis ausreichender Informationen und in verständlicher Sprache ihre Meinung bilden. Nur so könne man Ängste und Befürchtungen ausräumen.



Im Januar sollen sich die beiden Gruppen treffen und ihre Argumente darstellen. Es wäre gut, wenn sich auch Gemeinderäte den jeweiligen Gruppen anschließen würden. Im Februar, so Meyers Vorschlag, soll es dann eine öffentliche Informationsveranstaltung Neue Mitte geben. Der Gemeinderat folgte dem Vorschlag des Moderatoren-Teams hinsichtlich einer Visualisierung des Bauvorhabens. "Das hätten wir vielleicht gleich nach dem Architektenwettbewerb tun sollen", räumte Bürgermeister Josef Gilch selbstkritisch ein. (usc)

Zu Beginn der Gemeinderatsitzung beschäftigte sich das Gremium zuerst mit dem Rücktrittsgesuch von ÖDP-Ratsmitglied Michael May (onetz.de/1794366). Nachrücker auf der CSU-Liste wurde Hubertus von Eyb, den Bürgermeister Josef Gilch vereidigte.Über vier Stunden tagte das Gremium im öffentlichen Teil, wobei es hauptsächlich die Behandlung der 40 Einwendungen von Bürgern sowie von Trägern öffentlicher Belange in Sachen Neue Mitte beschäftigte. Die Leute bewegen mögliche Lärmbelästigung, auch Lärm durch Kinder, eventuell steigende Kanalgebühren und die Folgen des Flächenverbrauchs. Der Gemeinderat gab eine Computeranimation in Auftrag, die die maßstäbliche Einbindung des Projekts ins Umfeld veranschaulichen soll.In der 32 Seiten langen Sammlung von Stellungnahmen zum Bebauungsplan Neue Mitte gab es seitens von Trägern öffentlicher Belange sehr viele Standards, aber auch konkrete ortsbezogene Hinweise, etwa vom Sachgebiet Immissionsschutz am Landratsamt hinsichtlich Lärmquellen an den geplanten Wohneinheiten. Dieses Thema tauchte auch in anderen Stellungnahmen auf.Landschaftsarchitekt Siegfried Lösch nahm Stellung. Er zitierte aus dem am 12. Dezember vorgelegten schalltechnischen Gutachten. Danach werden die Werte sowohl zur Tages- als auch zur Nachtzeit eingehalten beziehungsweise zum Teil deutlich unterschritten. Durch die Abschirmwirkung der geplanten Baukörper komme es sogar zu einer marginalen Verbesserung der Lärmsituation. Das Gutachten stelle klar, dass die jetzige Waldfläche aufgrund der Durchlässigkeit des Gehölzes bei einer Waldfläche dieser Größenordnung keine nennenswerte Abschirmwirkung aufweise. Was Kinderlärm anbelangt, auch ein Thema bei den Einwendungen, werde dieser vom Gesetz im Regelfall als "nicht schädliche Umwelteinwirkung" eingestuft.Das Tiefbauamt am Landratsamt verwies unter anderem auf eine mögliche Geruchsbelästigung an den geplanten Wohn- und Gewerbeeinheiten durch benachbarte Pferdestallungen beziehungsweise Unterstände und Longierplatz. Bei der Überprüfung stellte sich laut Lösch heraus, dass die Reitanlage nicht genehmigt ist. Deshalb werde die Gemeinde beim Landratsamt ohnedies die Einstellung des Betriebs beantragen. Was die Frage nach notwendigen Stellflächen anbelangt, so werden diese laut Lösch erst bei Eingang der Bauvoranfrage berechnet.Die umfangreichsten Anregungen und Bedenken kamen vom Bund Naturschutz in Bayern. Er bezweifelte die Notwendigkeit, in der Neuen Mitte auch Einzelhandel anzusiedeln. Dem entgegnete der Planer: Sowohl das Gemeindeentwicklungskonzept als auch eine Standortanalyse sprechen klar und eindeutig für die Maßnahme an diesem Standort und in dieser Größenordnung aus. Lösch widersprach der Auffassung des Bund Naturschutz (BN), der Wald zwischen Bergstraße und A6, der sich außerhalb des Geltungsbereichs befindet und nicht Gegenstand der vorliegenden Bauleitplanung ist, sei von herausragendem ökologischem Wert. Das habe nach Worten von Lösch unter anderem die spezielle artschutzrechtliche Prüfung ergeben."Darüber hinaus hat die teilweise Entfernung einer relativ kleinen Waldfläche in einer der waldreichsten Gemeinden Bayerns mit einem Spitzenanteil von 63 Prozent keine nennenswerten Auswirkungen auf das Lokalklima von Ebermannsdorf", betonte Lösch zu entsprechenden Bedenken des BN. Lösch verwies auf entsprechend geplante Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zur Kompensierung nicht vermeidbarer Beeinträchtigungen. Die vom BN angeregte Schaffung einer Neuen Mitte im sogenannten "alten Ort" sei nicht möglich.Lob für das Vorhaben kam von der Industrie- und Handelskammer. Mit den vorgelegten Planungen schaffe die Gemeinde die Voraussetzungen für das Entstehen eines bisher fehlenden Ortskerns. Mit einem Mix aus Wohnbebauung, Einzelhandels- und Dienstleistungsflächen sowie einem Bürgerhaus mit Sitz der Gemeindeverwaltung werde das Gemeindeentwicklungskonzept aus dem Jahr 2016 umgesetzt.