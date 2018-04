Politik Ebermannsdorf

23.04.2018

1

0 23.04.2018

Kindergarten Bereits in der vergangenen Gemeinderatssitzung erläuterte die Kindergartenleitung, dass die Einrichtung mit dem Namen Sonnenschein an ihre Auslastungsgrenze stoße und ab September eine weitere Kindergartengruppe eröffnet werden sollte. Begründet wurde dieser Vorstoß mit den Geburtenzahlen 2017 und bereits vielen Anmeldungen für 2018, da Kinder immer früher - sprich, bereits im Krippenalter - einer Betreuung anheim gegeben würden. Selbst während eines laufenden Kindergartenjahres stünden Aufnahmen an.



Der Gemeinderat verschaffte sich deshalb bei Besichtigung einen Eindruck über die derzeitige Situation. Die Ratsmitglieder waren sich einig, dass eine weitere Kindergartengruppe nötig sei. Kreisjugendamtsleiter Thomas Schieder sprach sich ebenfalls für diese Erweiterung aus. Eine Betriebserlaubnis könne jedoch nur erteilt werden, wenn entsprechende Räume und Personal zur Verfügung stünden. In welchen Räumen die weitere Gruppe untergebracht werden soll, daran wird nun der Architekt Erhard Retzer arbeiten, um dem Gemeinderat entsprechende Vorschläge zu unterbreiten. Er soll die Optionen An-, Um- oder Neubau prüfen. (kne)

Zu Beginn der Gemeinderatssitzung stellte Jochen Meyer von der Firma Politide in Hemau das Ergebnis der Bürgerbefragung zur geplanten Neuen Mitte in Ebermannsdorf vor. Die Gegner des Projekts möchten auch weiterhin, dass der angrenzende Wald erhalten bleibt. Dies war einer der dominierenden Punkte in der Bürgerbefragung, betonte Meyer. Der Wald diene als Lärmschutz und habe wertvollen Baumbestand, argumentieren die Gegner. Die Befürworter seien hingegen der Meinung, dass jeder Baum eine begrenzte Lebenszeit habe und am Ende gefällt werde. So funktioniere nun einmal Forstwirtschaft und hier liege kein besonders schützenswertes Biotop vor.

Bedenken wegen Kanals

Verfahren fortführen

Bedeutung für Zukunft

Mietvertrag genehmigt

Einige Bürger möchten auch, dass die Neue Mitte kleiner geplant werde. Hier stelle sich jedoch die Frage, ob der Investor, der bereits Interesse zum Bau eines Einkaufsmarktes signalisiert habe, dann noch bauen möchte. Der Discounter benötige mindestens eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern. Bedenken äußerten einige Bürger auch dahingehend, dass die derzeitige Kanalisation in der Hauptstraße nicht ausreichen würde. Die Kanalerneuerung hierfür sei jedoch bereits seit Jahren in Planung, der Gemeinderat habe durch den Neubau des Kanals in der Bergstraße 2009 den östlichen Ortsbereich entlastet. Der Kanal in der Hauptstraße müsste schon seit dem ersten Baugebiet Erzweg Anfang der 90er Jahre vergrößert werden und das egal, ob die neue Mitte kommt oder nicht, betonte Bürgermeister Josef Gilch.Aufgrund des demografischen Wandels sei seniorengerechtes Wohnen auch in Ebermannsdorf ein Thema. Bereits heute sind 21 Prozent der Bevölkerung über 65 Jahre alt. Gilch, sei davon überzeugt, dass drei Viertel der anwesenden Bürger bei der Bürgerversammlung im Dom-Com eindeutig für die Verwirklichung der Neuen Mitte waren. Christian Elsner und Hans Bauer sprachen sich in ihren Ausführungen ebenfalls für die Wiederaufnahme des Bebauungsplanverfahrens aus. Zudem schlug der Bürgermeister vor, dass sich der Gemeinderat intensiv mit den Anregungen und Wünschen der Bürger beschäftigen solle und diese soweit möglich auch in den Bebauungsplan einfließen sollten.Wobei klar sein muss, dass dem Wunsch, den Wald stehen zu lassen so wie er jetzt ist, für ihn nicht in Frage komme. Das würde das Aus für die Neue Mitte bedeuten und dieses Projekt sei für die Gemeinde Ebermannsdorf von entscheidender Bedeutung für die Zukunft. Der Gemeinderat beschloss bei einer Gegenstimme, das Bebauungsplanverfahren, das im September 2017 gestoppt wurde, wieder aufzunehmen.Um die Nachhaltigkeit der Gemeinde zu sichern und die im Gemeindeentwicklungskonzept geplanten städtebaulichen Ziele verwirklichen zu können, erließ der Gemeinderat Vorkaufsrechtssatzungen für diverse Bereiche der Gemeinde. Beispielsweise das Gewerbe-, Industrie- und Sondergebiet Schafhof III (Ost).Weiter beschäftigte sich das Gremium mit den eingegangen Bewerbungen über die Aufnahme in die Vorschlagslisten für die Schöffen- und Jugendschöffenwahl 2018. Der Gemeinderat beschloss, alle vorliegenden Vorschläge an die jeweils zuständigen Wahlausschüsse weiterzuleiten. Hinsichtlich der Errichtung eines Funkturmes für schnelleres Internet am nördlichen Ortsrand von Ebermannsdorf, Nähe Autobahn A 6, genehmigte er den Mietvertrag mit der Betreiber