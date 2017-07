Politik Ebermannsdorf

Pittersberg. Die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße von Diebis nach Pittersberg ist dringend nötig. Darüber gab es bereits in der Haushaltsklausur des Gemeinderats keinen Zweifel. Nun beschloss das Gremium in seiner jüngsten Sitzung, die neue Asphaltierung konkret auf den Weg zu bringen. Ohne größere Diskussion und einstimmig wurde das Amberger Ingenieurbüro Seuß mit der Planung der Leistungsphasen eins bis neun beauftragt. Kostenpunkt dafür: rund 12 300 Euro.

Auch das Oberflächenwasser der unteren Ortsstraße in Pittersberg gegenüber dem Haus Nummer 6 war Thema. Es wird derzeit in einem Einlauf unter der Straße gefasst und durch besagtes Anwesen mit einem Kanal weitergeführt. Der Anlieger möchte das nicht mehr, hieß es im Gremium, weil seine Garage und seine Mauer offenbar Feuchte zögen.Vor Ort hatte sich der Ausschuss die Sache angesehen und die Empfehlung ausgesprochen, dass sich der gegenüber dem Haus Nummer 6 befindliche Einlauf samt Durchlauf unterhalb der Straße verschlossen gehöre und die Entwässerung der unteren Ortsstraße bis zur Einmündung der Straßenentwässerung des Auer Wegs (Kreisstraße) weitergeführt werden kann. Die Ausführung solle so weit möglich als Verrohrung erfolgen. Auch der Gemeinderat schloss sich dieser Ansicht einstimmig an.