Politik Ebermannsdorf

02.06.2017

6

0 02.06.2017

Empört über die Ausführungen zur geplanten Neuen Mitte im Gemeindeblatt Ebermannsdorf vom Mai 2017 haben sich Bürger gefunden, um sich zu einer neu zu gründenden Interessengemeinschaft zusammenzuschließen. Entgegen den beschwichtigenden Aussagen von Bürgermeister Josef Gilch sei dieses Vorhaben sehr groß geplant. Viele Bürger, so heißt es in einer Pressemitteilung dazu, bezweifelten die Realisierbarkeit und Sinnhaftigkeit dieses Projektes.

Keine Nachfragen

Recht üppig

Die Planungen stellten zum Teil ein jetzt schon überholtes Zukunftsmodel dar und sähen die Rodung des gesamten Dorfwaldes vor. Dieser sei mehr als die Summe seiner Bäume. Er habe Schutz- und Erholungsfunktion, dämpfe Autobahnlärm und Abgase, vermindere Erosion und Wind, filtere Staub und reinige die Luft. Vor allem sei der Wald auch ein schöner Sichtschutz. Von jeher präge er unverwechselbar das Bild Ebermannsdorfs, wie der Mariahilfberg-Wald Amberg.So sollten die von der Gemeinde geplanten Gebäude beispielsweise Platz bieten für einen Discounter (ähnlich Aldi, Lidl), mehrere Arztpraxen, eine Bankfiliale, Kleinläden mit Arkaden, ein Café und ein zweistöckiges Rathaus. Bisher habe jedoch nach Aussage der leitenden Verwaltungsangestellten noch kein Discounter nach einem Standort in Ebermannsdorf nachgefragt. Dies sei auch künftig zu bezweifeln, da sich die nächsten Märkte in fünf Kilometer Entfernung befänden.Sollte sich kein Discounter finden, solle alternativ ein Dorfladen angesiedelt werden. Hierzu, so die Mitteilung weiter, fände sich, laut Bayerischer Staatszeitung vom 21. April, ein aussagekräftiger Artikel mit dem Titel "Tante Emma hat sich verrechnet". Aus dem Inhalt gehe hervor, dass auf jeden neuen Dorfladen sechs zuvor geschlossene Geschäfte kämen. Der Bürgermeister von Bayerisch-Eisenstein sage dazu, dass die Bürger lieber ins 15 Kilometer entfernte Zwiesel zum Einkaufen fahren, als den ortsansässigen Dorfladen zu nutzen.Ferne erkläre die Gemeinde die Größenordnung der geplanten Gebäude mit dem möglichen Einzug einer Bankfiliale. Dies verwundere sehr, da deutschlandweit aktuell jeden Tag vier Bankfilialen geschlossen werden. So erkläre allein der Verbund der Volks- und Raiffeisenbanken, dass von 2015 bis 2018 rund 2500 Filialen aufgeben werden. Schaue man sich die Leerstände in Amberg an, könne man sich vorstellen wie lange ein Kleinladen in Ebermannsdorf überleben könnte.Das Rathaus mit seinen rund 1800 Quadratmetern für sechs Angestellte und einen Bürgermeister erscheine im Vergleich zum nahegelegenen, wesentlich kleineren Kindergarten, der circa 70 Kinder und 16 Angestellte beheimatet, doch recht üppig konzipiert.Die Oberpfalz sei laut Erhebungen des Landesamtes für Statistik beim Flächenverbrauch Spitzenreiter in ganz Bayern. Ebermannsdorf dürfte hier, alleine mit den 25 000 Quadratmetern für das neu geplante Industriegebiet Schafhof III ganz vorne mit dabei sein. "Muss da zusätzlich auch noch der Dorfwald vernichtet werden?", lautete die Frage in der Pressenotiz.Gefordert sei eine zukunftstauglichere, bedarfsgerechtere und umweltschonendere Verwirklichung der Neuen Mitte. Der Dorfwald solle in seinem ganzen Bestand erhalten bleiben und Schäden durch vorangegangene Arbeiten wieder behoben und neu aufgeforstet werden. Durch angelegte Wege solle der Wald für die Bevölkerung nutzbar und erlebbar gemacht werden.Interessierte an der geplanten Interessengemeinschaft können sich melden unter der Adresse Alternative-Dorfmitte-Ebermannsdorf@web.de.