23.07.2017

Der Sitzungssaal bei der Gemeinderatssitzung war - wie immer, wenn es um die neue Mitte in Ebermannsdorf geht - rappelvoll. Als Gäste hatte Bürgermeister Josef Gilch die beiden Diplomingenieure Martin Kühnl und Susanne Senf vom Architektenbüro mt2 aus Nürnberg sowie Landschaftsarchitekt Siegfried Lösch eingeladen.

Ohne Zugzwang

Sensibles Thema

Ein Sondergebiet

Ins Ortsbild passend

Das Gewinnertrio des Realisierungswettbewerbs war gekommen, um den Entwurf des Bebauungsplans für die neue Mitte vorzustellen und die notwendigen Änderungen im Flächennutzungsplan zu besprechen. Nun kann die Gemeindeverwaltung mit der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange durch Auslegung der Unterlagen beginnenZunächst räumte Martin Kühnl mit einer gelungenen Präsentation einige der Vorurteile bezüglich einer Überdimensionierung des geplanten Dorfzentrums aus dem Weg. Insbesondere wehrte er sich gegen Behauptungen, das Bürgerhaus sei mit 1800 Quadratmetern Nutzfläche geplant. Dem sei nicht so, betonte der Architekt. Er habe sich mit 1150 Quadratmetern, verteilt auf zwei Ebenen, genau an die Vorgaben des Gemeinderates von 2016 gehalten.Ergänzend dazu hatte Kühnl einen Größenvergleich der bestehenden Gebäude und der vorgesehenen rund um den neuen Dorfplatz mitgebracht. Zur Veranschaulichung wurden neun vorhandene Gebäude mit neun geplanten verglichen. Als Beispiel: Das Domcom weist eine Grundfläche von 1960 Quadratmetern auf, die katholische Kirche 1173 und die gemeindeeigenen Wohnanlagen (Reihenhäuser) haben eine Grundfläche von 1098 Quadratmetern. In der neuen Mitte gibt es solche gewaltigen Gebäudlichkeiten nicht, das Bürgerhaus oder beispielsweise jenes für die Starterwohnungen sind mit rund 600 Quadratmetern Grundfläche wesentlich kleiner. Neun bestehende Bauwerke im Ort übertreffen die geplanten in der neuen Mitte um viele Quadratmeter.Kühnl zeigte beispielhaft auf, wie man bei einem Umsetzungszeitraum von 10 bis 15 Jahren die einzelnen Gebäude nacheinander errichten könnte ohne in Zugzwang zu geraten. Die Planung sei so angelegt, dass der öffentliche Raum, also der Platz an sich, verknüpft mit den ersten Hochbaumaßnahmen als Erstes und unabhängig von der weiteren Bebauung entstehen könnte.Wichtig sei, wie bereits in der vorherigen Sitzung erläutert, dass die Bauwerke Schritt für Schritt je nach Bedarf errichtet werden können. Die Maximalmaße seien im Bebauungsplan festgehalten, so dass die Gebäude - falls der Bedarf nicht besteht - auch kleiner, jedoch niemals größer gebaut werden dürfen.Die Wichtigkeit eines Dorfplatzes für die Gemeinschaft eines Ortes stellte der Sprecher mit einer gelungenen Definition (Wikipedia) klar. "Plätze sind häufig Brennpunkte des öffentlichen Lebens in der Stadt. Sie sind daher das zentrale Thema und Raumelement des Städtebaus. Zentrale Plätze sind die gute Stube vieler Städte und repräsentieren die Stadtherren oder Bürgerschaft. Sie sind daher zumeist besonders aufwendig gestaltet. Oft liegen wichtige öffentliche Gebäude wie Rathäuser und Kirchen an zentralen Plätzen. Der Platz selbst wird mit Monumenten und Brunnen dekoriert, der Bodenbelag besteht oft aus wertvollen Materialien", so der Diplomingenieur.Beim Thema Gebäudehöhen erklärte Kühnl, dass man diese streng im Bebauungsplan festgehalten habe. Damit würden sich alle Gebäude problemlos in das bestehende Ortsbild einfügen.Landschaftsarchitekt Lösch präsentierte dem Publikum den Bebauungsplan. Unter anderem ging er ausführlich auf Art und Maß der baulichen Nutzung der Gebäude, Baulinien und -grenzen, Grünflächen und Verkehrsflächen ein. Da das Thema Baumbestand rund um die neue Mitte ein sehr sensibles Thema bei einigen Bürgern ist, erläuterte Lösch das Vorgehen bezüglich des Erhalts vorhandener Bäume und der geplanten Neubepflanzungen ausführlich.Wie bereits mehrfach erläutert liege das Ziel darin, so wenig Waldfläche wie möglich wegzunehmen. Als Ausgleich der abgeholzten Fläche werden zum einen neue Bäume im Bereich der neuen Mitte ge- und zum anderen zwei externe Kompensationsflächen bepflanzt. Es wird ein Laubmischwald und eine Streuobstwiese (Gemarkung Au) als Ausgleichsfläche angelegt. Detailliert ging Lösch auch auf die textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan ein. Er informierte unter anderem über die genaue Regelung zu den Nutzungsarten der geplanten Gebäude, Dachform und Neigung.Aktuell sei im Flächennutzungsplan für den betroffenen Bereich die Festsetzung Gemeinbedarfsfläche und Waldbereich vorgeschrieben. Da der Flächennutzungsplan dem Bebauungsplan nicht widersprechen darf, werde er dementsprechend geändert. Es entstehe ein Sondergebiet für die neue Mitte inklusive öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung Parkanlage. Lösch erklärte, dass nach der Zustimmung des Gemeinderates zum Vorentwurf des Bebauungs- und Flächennutzungsplanes mit Grünordnungsplan "Neue Mitte Ebermannsdorf" die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange folgen werde. Die Auslegung erfolge bis Donnerstag, 10. August, im Rathaus. Auch auf der Gemeinde-Homepage www.ebermannsdorf.de können alle Pläne eingesehen werden.Gemeinderat Michael May (ÖDP) befürchtete, dass der Zeitraum der Auslegung zu kurz für eine Bürgerbeteiligung sein könnte. Jedoch wurde er von Siegfried Lösch informiert, dass nach der frühzeitigen Beteiligung eine weitere Auslegung des Bebauungs- und Flächennutzungsplanes im Herbst für weitere vier Wochen folgen werde.Bezüglich der Gebäudehöhen gab es im Gremium die eine oder andere Frage. Es stand im Raum, dass die geplanten Gebäude eventuell zu hoch für die geplante Dorfmitte werden könnten. Lösch entgegnete, dass man durch die im Bebauungsplan festgelegten Höhenmeter und die Geschossflächenzahl (2,4) passende Bauhöhen festgelegt habe, die sich in das bestehende Ortsbild einfügten.Nach ausführlicher Diskussion segnete das Gremium den Vorentwurf mit großer Mehrheit ab. Gegenstimmen kamen von Michael May (ÖDP) und Reinhard Jäger (SPD).