29.09.2017

Der Gemeinderat von Ebermannsdorf hat in einer Sondersitzung das von einer Interessengemeinschaft angestrebte Bürgerbegehren zur "Neuen Mitte" einstimmig abgelehnt. Die Rechtslage bei der Fragestellung sehe keine andere Möglichkeit vor, heißt es in einer Stellungnahme des Bürgermeisters Josef Gilch. Doch was ist überhaupt geplant? Die "Neue Mitte" sollen zwei moderne Vierseithöfe, in denen Wohnen und Gewerbe kombiniert werden sollen, sowie ein neues Bürgerhaus mit der Funktion einer Gemeindeverwaltung werden. Das Architekturbüro mt2 aus Nürnberg hatte mit diesem Entwurf einen Realisierungswettbewerb für sich entschieden.

Falsche Fragestellung

Externer Moderator

Die Stellungnahme von Josef Gilch im Wortlaut: "Die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamts, der Bayerische Gemeindetag und unser Fachanwalt haben uns mitgeteilt, dass die Fragestellung in dieser Form rechtlich nicht zulässig ist. Der Gemeinderat war daher gezwungen das Bürgerbegehren abzulehnen", begründet Gilch die Entscheidung des Gremiums. Die Gemeinde wird laut Gilch nun die Bürgerbeteiligung am Projekt intensivieren.Gleichzeitig schlug Bürgermeister Gilch den Gemeinderatsmitgliedern vor, das Bebauungsplanverfahren einstweilen auszusetzen, um in Ruhe einen neuen Dialog mit den Bürgern beginnen zu können. Diesem Vorschlag des Bürgermeisters folgten die Räte ohne Gegenstimme.Die Bürgerinitiative wollte mit dem Bürgerbegehren erreichen, dass der Wald auf ewige Zeiten unangetastet bleibt. Damit wäre eine Verwirklichung der "Neuen Mitte" in der geplanten Form unmöglich geworden. Die Gemeinde hat drei Stellungnahmen eingeholt, um die Zulässigkeit rechtlich sicher bewerten zu können. Alle drei Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass der Antrag auf Zulassung des Bürgerbegehrens wegen des Verstoßes gegen das Abwägungsgebot unzulässig ist. Außerdem würde es eine unzulässige Beschränkung der gemeindlichen Planungshoheit darstellen, den Waldbereich "dauerhaft zu sichern". Dies verstößt gegen Art. 18a Abs. 13 Satz 2 der Gemeindeordnung. Ebenso verhält es sich mit dem angestrebten Verkaufsverbot für den Wald auf alle Zeiten. Ein weiterer Grund für die Unzulässigkeit war der Verstoß gegen den Einvernehmensvorbehalt des Paragrafen 36 im Baugesetzbuch. Dass der Gemeinderat das Bürgerbegehren abgelehnt hat, liege an der falschen Fragestellung. Diese ist laut Rechtsaufsichtsbehörde so nicht zulässig. "Wir hätten eine rechtswidrige Fragestellung zugelassen, wenn die Gemeinderäte der Bürgerinitiative gefolgt wären.""Das Projekt ,Neue Mitte' hat für die Entwicklung unserer Gemeinde wegweisenden Charakter. Dass hier die Bürger eingebunden werden bevor wir weitere Entscheidungen treffen, ist selbstverständlich." Deswegen war sich der Gemeinderat auch darüber einig, das Projekt nochmal mit den Bürgern zu diskutieren. "Die Zahl der Unterschriften für das Bürgerbegehren zeigt mir, dass das Thema bewegt. Als Bürgermeister liegt mir viel an einem guten und konstruktiven Miteinander." Niemand im Gemeinderat wolle gegen die Bürger, die "Neue Mitte" durchsetzen.Der Rat beschloss daher, einen externen Moderator für den Dialog zu beauftragen. In den kommenden Monaten sollen die unterschiedlichen Ansichten zur "Neuen Mitte" aufgenommen und diskutiert werden. Sollte sich kein klares Bild abzeichnen, könnten sich die Räte eine Entscheidung auf Grundlage eines Ratsbegehrens vorstellen, erklärt Gilch.