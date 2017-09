Politik Ebermannsdorf

(pmst/pnad) Einige Bürger fanden sich am Mittwoch vor dem Rathaus ein, um Bürgermeister Josef Gilch eine Liste zu übergeben: 782 Unterschriften von Einwohnern, die mit den groß angelegten Plänen der Gemeinde für die Neue Mitte nicht einverstanden sind.

Im neuen Ortszentrum sind ein Supermarkt, diverse weitere Geschäfte, Wohnungen sowie ein größeres Rathaus mit dazugehörigen Parkplätzen geplant. Dadurch würde das dortige Waldstück bis auf einen kleinen Teil verschwinden ( www.onetz.de/1770810). Grundsätzlich hat die Interessengemeinschaft Alternative Mitte nichts gegen die Schaffung einer Ortsmitte, die es in Ebermannsdorf bislang nicht gibt. "Die vollkommen überdimensionale Planung" stoße jedoch auf Unverständnis, sagte Beate May, die Sprecherin der IG.Deshalb war sie letzten Monat mit anderen Unterstützern im ganzen Dorf unterwegs, um Unterschriften zu sammeln "für eine alternative Planung mit den Bürgern und nicht an den Bürgern vorbei". Bei der Übergabe im Rathaus staunten alle, die die Zahl noch nicht gehört hatten. "782 Einwohner wollen dieses Projekt nicht. Das sind 40 Prozent der Wahlberechtigten", betonte May, als sie Josef Gilch die Liste überreichte. Symbolisch hatte sie an den Unterlagen einen Eichenzweig aus dem Wald befestigt, der von der Rodung bedroht ist.Der Bürgermeister versicherte den Anwesenden, dass die Verwaltung die Angelegenheit prüfen werde. Er sehe die Aktion der IG als Zeichen einer gesunden Demokratie und nehme deshalb die Bürger-Meinungen ernst.