Am Samstag 28. Jedermannslauf in Ebermannsdorf

Sport Ebermannsdorf

08.05.2018

08.05.2018

Mit dem 28. Jedermannslauf in Ebermannsdorf steht am Samstag, 12. Mai, die nächste große Laufveranstaltung im Terminkalender. Viele Läufer waren eine Woche vorher beim Landkreislauf, um dort ihre Form zu testen.

Die Ebermannsdorfer Hobbyläufer um Organisator Georg Roth sind bereits zum 26. Mal als Ausrichter eines Landkreiscup-Laufes mit von der Partie."Eines der schönsten und größten Laufevents", das verspricht Veranstaltung und Lauf-Urgestein Georg Roth samt seinem Team allen, die zum Jedermannslauf nach Ebermannsdorf kommen. Und tatsächlich: Die Kulisse, anspruchsvolle Strecken, sportbegeisterte Teilnehmerinnen und Teilnehmer und Fans, sowie ein angenehmes Rahmenprogramm machen den Lauf zu etwas Besonderem. Start und Ziel sind am Fußballplatz in Ebermannsdorf und wie auch schon in den vergangenen Jahren gibt es wieder tolle Preise, Pokal und Urkunden zu gewinnen. Die Startummernausgabe ist ab 11.30 Uhr im Sportheim (Bergstraße 30).Startzeiten für Bambini sind um 13.00 Uhr (600 Meter), Start Schüler D m/w um 13.10 Uhr (1200 Meter), Schüler C m/w um 13.20 Uhr (1200 Meter), Schüler B m/w um 13.30 Uhr (2200 Meter), Start Schüler A m/w auch um 13.30 Uhr (2200 Meter). Um 14 Uhr starten die Damen aller Altersklassen und die Jugend (4500 Meter). Start der Herren aller Altersklassen ist um 14 Uhr (7500 Meter).