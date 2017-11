Sport Ebermannsdorf

02.11.2017

29

0 02.11.201729

25 Jahre sind schon eine Hausnummer - so lange ist es her, dass der Landkreiscup der Läuferinnen und Läufer unter der

Federführung von Karl Heinz Matejcek ins Leben gerufen wurde.

"Sport bringt die Leute zusammen", so hat der EbermannsdorferBürgermeistervertreter Michael Götz eine treffende Zusammenfassunggewählt. Es hat Höhen und Tiefen gegeben. Über viele Jahre waren mehrals 2000 Läuferinnen und Läufer bei den verschiedenen Wertungsläufen zumPunktesammeln unterwegs."Die Teilnehmerzahlen sind in denvergangenen Jahren rückläufig gewesen, aber wir sind guter Dinge, dasswir jetzt die Talsohle erreicht haben", sagte Richard Lobenhofer bei derdiesjährigen Siegerehrung in der Ebermannsdorfer Sporthalle. Karl HeinzMatejcek erinnerte sich an die starke Zeit der Laufbewegung mit achtWettbewerben: "Da gab es die Spitzenveranstaltungen in Amberg beimWaldlauf und später bei der Running Night sowie in Sulzbach Rosenbergmit teilweise mehr als 500 Starts pro Lauf. Das waren gigantischeTeilnehmerzahlen, die uns damals für die Laufbewegung beschert wordensind." Matejcek war für seine Verdienste um den Laufsport im Jahr 2006mit der Landkreismedaille in Gold vom damaligen Landrat Armin Nentwigausgezeichnet worden.Und jedes Jahr war die ConradSportförderung, so wie auch heuer wieder, als großer Sponsor immer mitdabei. Für Landkreiscup-Sprecher Richard Lobenhofer war es wieder einegroße Ehre, neben den Bürgermeistervertretern der teilnehmendenGemeinden auch Günter Simmerl von der Conrad Sportförderung, denHausherrn-Bürgermeister Michael Götz und den stellvertretenden LandratMartin Weiß aus Auerbach in Ebermannsdorf begrüßen zu dürfen.In diesem Jahr ist man bei den Meldungen allerdings unter die 1000-erMarke gerutscht, weil der Stadtlauf in Sulzbach-Rosenberg ausfiel.Erfreulich nannte Landkreiscupsprecher Richard Lobenhofer, der auchheuer wieder zusammen mit Georg Roth aus Ebermannsdorf für dieGesamtkoordination verantwortlich zeichnete, dass im Jahr 2018 derStadtlauf in Sulzbach-Rosenberg wieder mit im Laufkalender steht.An den Wertungsläufen dieses Jahres waren beim Mini-Maus-Lauf inMendorferbuch 156 Starter zu sehen, beim Jedermannslauf inEbermannsdorf waren es 152, bei der Running Night in Amberg 292, beimHahnenkammlauf in Edelsfeld 210, beim Dorflauf in Illschwang 103 undbeim Burgen- und Schlösserlauf in Kirchenreinbach, der allerdings nurfür die Kinder zählte, waren es 83 Teilnehmer. Nach der Gründerzeit derLandkreiscupbewegung im Jahr 1993 waren noch über Jahre hinweg dieLaufsparte aus Ensdorf mit ihrem Frühjahrswaldlauf, die Freudenbergermit dem Johannisberglauf, der TST Ammerthal mit dem Tölpellauf, die SGSSiemens Amberg mit ihrem Stundenlauf, die Schwender mit ihrem Dorflauf,die Hirschauer mit ihrem Stadtlauf und die Sulzbach-Rosenberg mit ihremeinstmaligen Postbotenlauf, aus dem dann der Stadtlauf entstand, immermit von der Partie gewesen.Wie Richard Lobenhofer bei derSiegerehrung in Ebermannsdorf anmerkte, haben die Kinder undJugendlichen heuer gut 950 Kilometer zurückgelegt, bei den Frauen warenes 845 Kilometer Laufleistung und bei den Herren 1975 Kilometer gewesen.Bambini W 7/51. Charlotte Kubiak, Mendorferbuch 952. Celine Deinzer, SpVgg Ebermannsdorf 653. Emma Rank, ESV Amberg 59Bambini M 7/51. Niklas Kohl, VFTN Kirchenreinbach 1002. Corbinian Geiger, Ebermannsdorf 493. Noah Messmann, SV Freudenberg 40Schülerinnen D W081. Emma Welz, TUS Rosenberg 952. Hanna Hagerer, FC Edelsfeld 803. Leni Hagerer, FC Edelsfeld 75Schüler D M081. Lukas Preißler, DJK Ursensollen 952. Tobias Gigl, Skivereinigung Amberg 903. Constantin Franz, RG Landshut 67Schülerinnen C W101. Melissa Kuhlendahl, Regensburg 1002. Linda Wild, RSC Neukirchen 753. Anne Wild, RSC Neukirchen 70Schüler C M101. Mikael Bothner, SCMK Hirschau 1002. Marc Meyer, SpVgg Ebermannsdorf 903. Luis van Brakel, SV Amberg 60Schülerinnen B W121. Annika Schneider, SV Amberg 1002. Paulina Behlau, ASV Schwend 803. Jule Seitz, RSC Neukirchen 54Schüler B M121. Jonas Dickert, TV 1861 Amberg 822. Deniz Bothner, SCMK Hirschau 703. Lars van Brakel, SV Amberg 51Schülerinnen A W141. Fiona Windisch, Lauftreff Poppenricht 852. Jana Ackermann, ESV Amberg 853. Melanie Sebald, RSC Neukirchen 65Schüler A M141. Max Lang, DJK Ursensollen 852. Leon Gebert, CIS Amberg 503. Maximilian Daller, CIS Amberg 40Jugend B W161. Marina Windisch, TV 1861 Amberg 702. Miriam Duschner, SCMK Hirschau 453. Melanie Meier, Marmel 30Jugend B M161. Eric Engel, TV 1861 Amberg 902. Fabian Gimpl, CIS Amberg 703. Robin Engel, TV 1861 Amberg 51Damen allgemein W 201. Kerstin Weiß, CIS Amberg 952. Nina Schöpf, DJK Ensdorf 76Damen W301. Michaela Siegert, TV 1861 Amberg 70Damen W 351. Miriam Kolb, Lauftreff Freihung 50Damen W 401. Sandra Falk, SV Hahnbach 902. Kerstin Hagerer, LSG Edelsfeld 50Damen W 451. Bettina Pirzer, ohne Verein 1002. Marion Fuchs, LSG Edelsfeld 703. Anja Schanderl, SpVgg Ebermannsdorf 50Damen W 501. Gisela Maier, Marmel 852. Christa Schaller, CIS Amberg 58Damen W 551. Lydia Zahner, VFTN Kirchenreinbach 752. Christine Schaffenroth, TV Sulzbach 653. Gerlinde List, TV Lauftreff Sulzbach 40Damen W 651. Gabriele Stiegler, Clever Fit 45Damen W 751. Anna Weigl, TST Ammerthal 50Herren allgemein M201. Johannes Schaffenroth, TV Sulzbach 292. Manuel Koller, SV Illschwang 27Herren M 301. Andreas Dehling, SV Illschwang 822. Peter Denk, SpVgg Ebermannsdorf 353. Sebastian Kustner, ohne Verein 34Herren M 351. Stefan Mühleisen, ohne Verein 722. Benjamin Forster, Lauftreff Freihung 703. Alexander Stief, ohne Verein 15Herren M 401. Martin Kuhlendahl, ohne Verein 35Herren M 451. Mario Meier, SV Amberg 1002. Florian Fuchs, TV 1861 Amberg 723. Matthias Pfleger, RSG Vilstal 54Herren M 501. Bernhard Pirzer, ohne Verein 1002. Horst Windisch, Lauftreff Poppenricht 563. Markus Zimmermann, TV Sulzbach 50Herren M 551. Alois Meier, SV Freudenberg 902. Hans Loos, SV Illschwang 453. Robert Dorner, ohne Verein 45Herren M 601. Peter Lippl, TTC Luitpoldhütte 1002. Heiko Backofen, TuS Rosenberg 673. Josef Lehmeier, DJK Ensdorf 44Herren M 651. Günther Stiegler, RSG Vilstal 502. Helmut Kinast, SV Freudenberg 45(bö)