Vermischtes Ebermannsdorf

17.09.2017

17.09.2017

Als der VdK Ebermannsdorf gegründet wurde, war der Zweite Weltkrieg erst kurz vorbei. 70 Jahre später hat der Sozialverband nichts an Bedeutung verloren. Ganz im Gegenteil.

Ebermannsdorf. (hrr) Der VdK- Ortsverband feierte seine Gründung vor 70 Jahren. Alle Mitglieder waren mit ihren Partnern dazu in die Erzweg-Stub'n am Amberger Weg zu Kaffee und Kuchen eingeladen worden. Vorsitzende Inge Krüger freute sich auf einen gemütlichen Nachmittag.Für die Gemeinde sprach 2. Bürgermeister Michael Götz die Grußworte. Der VdK sei auch in der heutigen Zeit sehr wichtig, da er sich für Rentner, Schwerbehinderte und sozial Benachteiligte einsetzt. Der Ortsverband sei sehr aktiv. Götz bedankte sich bei den Vorstandsmitgliedern für die ehrenamtliche Arbeit.Stellvertretender Kreisvorsitzender Hans Ludwig übermittelte die Grüße des Kreisverbandes. Er zeigte den Werdegang des VdK auf. Vor mehr als 70 Jahren begann dessen Geschichte in Bayern. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg schlossen sich Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene zusammen und bildeten erste Verbandsgliederungen. 1946 und 1947 wurden die ersten Landesverbände gegründet. Die Ebermannsdorfer gesellten sich also zügig hinzu.Mit der Gründung des VdK Deutschland als Dachorganisation war die Aufbauphase 1950 abgeschlossen. Der damalige Bundespräsident Theodor Heuss habe dem VdK damals keine große Zukunft attestiert. Zum Zehnjährigen 1956 habe er gesagt: "Er möge verschwinden zu seiner erfüllten Zeit und nie wieder erstehen müssen." In der Hoffnung, Deutschland müsse künftig keine Kriegsopfer mehr beklagen. Nach einem Höchststand in Bayern mit 404 000 Mitgliedern (1954) gingen die Zahlen bis 1985 bis auf 306 000 zurück. Die Umbenennung des Verbands in Sozialverband VdK sei 1990 der Durchbruch eines modernen Sozialverbandes gewesen, der bundesweit über 1,83 Millionen Mitglieder hat. In Bayern seien es 664 000. Der Kreisverband habe aktuell 9820 Mitglieder. Das sei auch der Verdienst der ehrenamtlichen Mitarbeiter. In 69 Kreis- und 2200 Ortsverbänden in Bayern seien 15 2000 Ehrenamtliche engagiert. Hans Ludwig dankte den Mitgliedern des Ortsverbandes Theuern/Ebermannsdorf für ihre Treue zum Verband und auch dem Vorstand unter der Führung von Inge Krüger und Ingrid Harrer.2. Vorsitzende Ingrid Harrer umriss kurz die Geschichte des Ortsverbandes. Er wurde am 27. April 1947 ins Leben gerufen. Nähere Angaben seien nicht vorhanden. Fest steht laut Harrer aber, dass alle 14 Gründungsmitglieder bereits verstorben sind. Für sie wurde eine Messe gelesen.Die Vorsitzenden seit Gründung: 1947 bis 1949 Georg Schindler, 1949 bis 1957 Michael Dirmeier, 1957 bis 1959 Johann Weidner, 1959 bis 1994 Wendelin Reinwald, seit 1994 ist Inge Krüger Vorsitzende. Der Ortsverband hat derzeit 256 Mitglieder. Zwei von ihnen wurden bei der 70-Jahr-Feier geehrt: Agnes Meier für 20 und Gerda Hofmann für 30 Jahre.