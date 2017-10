Vermischtes Ebermannsdorf

25.10.2017

7

0 25.10.2017

Stolz auf eine aktive Gruppe "Seniorengymnastik", die von der qualifizierten Übungsleiterin Elfriede Schaller seit Jahren geleitet wird, zeigten sich die Gemeinde und der Vorstand der SpVgg Ebermannsdorf bei einem Treffen im Gymnastikraum der Mehrzweckhalle. Das Ganze hatte mehrere Gründe.

Die Spiel-Vereinigung wurde mit dem neu aufgelegten Qualitätssiegel "Seniorenfreundlicher Verein" dafür ausgezeichnet, dass für ältere Menschen ein hervorragendes Bewegungsangebot angeboten wird. Horst Bär, der Ehrenamtsbeauftragte des Turngaus Oberpfalz Nord, verlieh Elfriede Schaller die Auszeichnung im Beisein der Vorsitzenden der SpVgg, des Seniorenbeauftragten der Gemeinde, Johann Bauer, und des Bürgermeisters Josef Gilch.Älter werdende Menschen bräuchten gezieltes Bewegungstraining, um länger selbstbestimmt ihren Alltag meistern zu können.Auch seien ältere Leute immer länger bei immer besserer Gesundheit wichtige Stützen der Gesellschaft, so Bär. "Für Fitness und Teilhabe bis ins hohe Alter braucht es aber auch zielgerichtete und individuelle Angebote." Der BTV habe die Zeichen der Zeit erkannt und unterstützte Bayerns Vereine in ihrer qualifizierten ganzheitlichen Seniorenarbeit, erklärte Bär.Gilch überreichte der engagierten Übungsleiterin einen Blumenstrauß und dankte für ihr jahrzehntelanges Engagement in der Damengymnastik, das sie seit einigen Jahren auch auf die älteren Sportsfreunde ausgeweitet habe. "Die Gemeinde kann dieses Engagement gar nicht hoch genug einschätzen, insbesondere wenn man sich vor Augen hält, dass sich allein in der Gemeinde Ebermannsdorf in den vergangenen 20 Jahren die Zahl der über 65-Jährigen verdoppelt hat", so Gilch.Auch der Seniorenbeauftragte Johann Bauer drückte seine Freude über die Auszeichnung und das Engagement von Elfriede Schaller aus: "Die Gymnastikangebote für Senioren sind in zweifacher Hinsicht immens wichtig. Einerseits der gesellschaftliche Aspekt, weil die Leute aus dem Haus und unter Ihresgleichen kommen, andererseits ist die sportliche Betätigung immer wichtiger für das Wohlbefinden und die Gesundheit." Die Vorsitzenden der Spielvereinigung schlossen sich dem Dank an und freuten sich über die Auszeichnung des Vereins.