Vermischtes Ebermannsdorf

20.03.2018

0 20.03.2018

Die Planungen für das 50-jährige Vereinsjubiläum der Ebermannsdorfer Burgschützen nehmen so langsam an Fahrt auf. Da trifft es sich gut, dass der Vorstand nahezu unverändert die Geschäfte weiterführt.

Der neue Vorstand Schützenmeister Thomas Kryschak



2. Schützenmeister Albert Holzner



Schatzmeisterin Roswitha Kryschak Stellvertreter Johanna Schill



Schießleiter Armin Kryschak Stellvertreter Manuela Leitner



Damenleiterin Renate Holzner Stellvertreter Ruth Kryschak



Jugendleiterin Ruth Kryschak Stellvertreter Norbert Seegerer Stefanie Kryschak



Jugendsprecher Felix Scheeler



Schriftführer Anton Schill Stellvertreter Emma Demelt



Gerätewart Mathias Scheeler



Ausschussmitglied Franz Pfab

Ebermannsdorf. (wec) Die Burgschützen Ebermannsdorf blickten bei ihrer Jahreshauptversammlung auf ein ereignisreiches Sportjahr zurück. Schützenmeister Thomas Kryschak ging auf die nichtsportlichen Ereignisse ein. Schießleiter Armin Kryschak, Damenleiterin Renate Holzner und Jugendleiterin Ruth Kryschak befassten sich dann mit den verschiedenen Wettkämpfen, an denen die Burgschützen teilnahmen. So konnten im Rundenwettkampf 2016/2017 sowohl die beiden Gewehr- als auch die Pistolenmannschaft den angestrebten Klassenerhalt erreichen. Auch im Jugendrunden-Wettkampf war eine Mannschaft vertreten. Die Jungschützen sicherten sich sowohl mit der Mannschaft als auch in der Einzelwertung gute Plätze. Acht Schützen konnten sich für die Gaumeisterschaft qualifizieren, drei nahmen an der Landesmeisterschaft teil, einer an der Landesmeisterschaft im Lichtschießen.Auch im Vilstalwanderpokal erzielten die Burgschützen gute Ergebnisse. Die Damenmannschaft sicherte sich zum wiederholten Male den 1. Platz, die beiden Herrenmannschaften erreichten den 4. und 7. Rang. Den Vereinspokal eroberte sich Stefanie Kryschak. Der Höhepunkt des Schützenjahres war das Königsschießen. Das neue Königspaar heißt Matthias Scheeler und Dominique Seegerer. Stefanie Kryschak verteidigte den 1. Platz sowohl auf Meister, als auch auf Glück und Fest. Auch beim Gau-Damen-Wanderpokal konnten die Schützenfrauen eine Mannschaft stellen. Diese erreichte den 1. Platz.Bei den anschließenden Neuwahlen nahmen die scheidenden Vorstände und Ausschussmitglieder wieder ihre alten Plätze ein. Neu aufgenommen wurden lediglich Stefanie Kryschak als stellvertretende Jugendleiterin und Franz Pfab als Ausschussmitglied. Der neue Jugendsprecher ist Felix Scheeler. Schützenmeister Thomas Kryschak stellte zum Abschluss den aktuellen Planungsstand für das 50-jährige Vereinsjubiläum vor und äußerte die Absicht, elektronische Schießstände anzuschaffen.