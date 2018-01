Vermischtes Ebermannsdorf

03.01.2018

"Wir wollen nicht unbedingt einen neuen Pächter. Frau Greger kann weitermachen. Aber sie muss es auch wollen." Der Bürgermeister von Ebermannsdorf, Josef Gilch, äußert sich zur Schließung des Berggasthofes durch Pächterin Anita Greger. Trotz versöhnlicheren Klängen ist er aufgebracht.

Diesel gegen kalte Füße

Schließung mit Vorsatz

Keine Trennung

Erbost sei er gewesen, als er am Tag vor Silvester diein der Amberger Zeitung las. "Die Öfen sind immer noch kaputt", sagte die Pächterin im Gespräch mit der AZ. Gilch hält dagegen: "Das suggeriert, dass in den vergangenen Monaten nichts passiert ist. Wir haben aber bereits im August einen neuen Gasofen für 6500 Euro angeschafft." Laut Gilch wäre der nicht zwingend notwendig gewesen, sondern sei ein Entgegenkommen des Vermieters, der Gemeinde Ebermannsdorf, um guten Willen zu zeigen.Gilch bestätigt, dass eine der sechs Kochstellen des neuen Ofens im November ausfiel. Die Firma Gradl kümmerte sich um die Reparatur. Greger vermutete laut Gilch eine defekte Gasleitung. Tatsächlich heißt es in einem Schreiben der Firma, dass die Flamme aufgrund von unzureichender Reinigung nicht mehr funktioniere. Eine gründliche Säuberung würde demnach das Problem lösen. Nach Gilchs Aussage ist die Pächterin laut Vertrag für die Wartung, Pflege und Kleinreparaturen der Geräte selbst verantwortlich. Kosten für Neuanschaffungen obliegen der Gemeinde.Liane Kern, Geschäftsleiterin der Gemeinde, kann belegen, dass seit Anita Gregers Übernahme am 1. September 2016 mehrere Tausend Euro in den Berggasthof investiert wurden. Kern: "Das sind Steuergelder. Wir stoßen irgendwann an unsere Grenzen." Ein weiterer neuer Ofen sei einfach nicht drin. "Schauen Sie mal in andere Gastronomie-Küchen: Wer hat da zehn Kochflammen?", vergleicht Gilch.Am 26. Dezember hat die Wirtin vorerst die Schürze an den Nagel gehängt. Seither bleibt die Küche kalt. Entscheidend war für sie der Heizungsausfall am 24. Dezember. "Die haben vergessen, Heizöl nachzubestellen", sagte die Wirtin. Hätte sie von Heiligabend bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag Gäste eingeplant, wäre das eine finanzielle Katastrophe geworden. Etwas anders sieht der Bürgermeister die Situation.Tatsächlich war das Heizöl zur Neige gegangen. Gilch: "Jedes Frühjahr wird nachgetankt. Bis jetzt hat es immer gereicht. Sie muss also, wenn auch unabsichtlich, verschwenderisch damit umgegangen sein. So früh haben wir nicht damit gerechnet." Höchstens zwei oder drei Stunden hätte Anita Greger in der Kälte aushalten müssen. Sofort habe sich die Gemeinde um das Nachtanken gekümmert, was am 24. Dezember denkbar schwierig gewesen sei. Bis das Heizöl am 27. Dezember geliefert werden konnte, wurde der Berggasthof einschließlich Gregers Wohnung mit Diesel vom Bauhof versorgt. Dieser war teuerer als normales Heizöl, und auch die Bauhofmitarbeiter wollten bezahlt werden, inklusive Feiertagszuschlag. Das übernahm die Gemeinde bereitwillig, so Gilch."Frau Greger hatte lange vorher angemeldet, dass der Gasthof am Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen sein wird. Da sie bereits am selben Tag versorgt wurde, hat sie deswegen keinerlei finanzielle Einbußen gemacht", erklärt Gilch. Dass die Wirtschaft bis auf Weiteres geschlossen ist, überrascht ihn nicht. "Am 15. November ging ein Schreiben ihres Anwalts ein, in dem uns mitgeteilt wurde, dass der Gasthof am 1. Januar geschlossen haben wird." Größere Veranstaltungen, wie die Christbaumversteigerung oder Vereinsfeiern, seien bereits vor mehreren Wochen von Gregers Seite abgesagt worden. "Generell haben Vereine oder Privatgruppen nicht selten die Erfahrung gemacht, dass zugesagte Gesellschaften oder Groß-Reservierungen kurzfristig abgesagt worden sind", berichtet der Bürgermeister.Nach den Ereignissen und Aussagen der vergangenen Monate hat Josef Gilch langsam den Verdacht, dass die Pächterin nicht mehr so große Lust hat, den Berggasthof zu betreiben. "Ich habe keine Ahnung, warum Frau Greger diese Wirtschaft machen wollte." Sie habe angeboten, den Pachtvertrag aufzuheben, das hat Gilch schwarz auf weiß vorliegen. Gleichzeitig erzählte die Pächterin im AZ-Artikel vom 30. Dezember: "Die Gemeinde will eine Aufhebung des Mietvertrags erreichen.""Es muss gar nicht sein, dass sie uns als Pächterin verlässt. Schließlich hat der Gemeinderat sie damals aus den Bewerbern ausgewählt. Sie soll die Gaststätte vernünftig und zuverlässig betreiben. Dann sind wir zufrieden", sagt Gilch. Auch die Anschuldigungen sollten unterlassen werden. Er habe ein großes Interesse daran, dass der Gasthof ordentlich weitergeführt werde. "Ein reibungsloser Betrieb liegt uns am Herzen."Weiter befürchtet er: "Ich will nicht, dass das ein schlechtes Bild auf uns als Vermieter wirft. Zukünftige Pächter könnten von dem vermeintlich schlechten Umgang miteinander abgeschreckt werden," befürchtet Gilch. In der Vergangenheit habe es nie Probleme mit den Pächtern gegeben.