Drei Feuerwehrmänner bringen es auf 120 Jahre

Vermischtes Ebermannsdorf

30.10.2017

Langjährige aktive Feuerwehrmänner der Wehr Pittersberg wurden in Stettkirchen in den Mittelpunkt gerückt. Dieser Ehrenabend sei ganz im Sinne des eigentlichen Auszeichners, des Freistaats Bayern, der staatlichen Ehrung einen besonderen Status zu verleihen, betonte Landrat Richard Reisinger

Der Landkreischef (hinten, Dritter von links) händigte im Anschluss daran an Reinhard Legl, Richard Scharf und Franz Vierl (vorne, mit Urkunden) die Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre aktiven Dienst bei der Feuerwehr aus. Er sparte bei seiner Rede nicht mit Lob für die aktiven Männer und dankte ihnen für ihr ehrenamtliches Engagement an den Mitbürgern an 365 Tagen im Jahr. Bild: Christine Hollederer