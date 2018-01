Vermischtes Ebermannsdorf

25.01.2018

2

0 25.01.2018

Ebermannsdorf/Theuern. Mit einem Drei-Gänge-Menü im Pfarrsaal der Bruder-Konrad-Kirche bedankte sich die Pfarrei Theuern-Ebermannsdorf bei allen ehrenamtlich Tätigen, die das ganze Jahr über unentgeltlich zum Gelingen der Pfarreiengemeinschaft beitragen.

Pfarrer Herbert Grosser und Pfarrgemeinderatssprecher Günther Denk gaben einen kurzen Überblick über alles, was diese Menschen während ihrer Freizeit für Andere tun und wofür ihnen der Dank gebühre. Sei es als Mitglied in einem der Gremien, als Musiker oder Sänger, als Lektor oder Kommunionhelfer, im Seniorenteam oder mit den Ministranten - oder bei einer anderen der vielen Einsatzmöglichkeiten - "ohne ihre helfende Hand wäre so vieles nicht möglich!". Und so gönnten sich die fleißigen Helfer der Pfarrei einen Abend lang, verköstigt und bedient zu werden.