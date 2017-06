Vermischtes Ebermannsdorf

09.06.2017

09.06.2017

Elise Meier (geborene Behrens), eine rheinische Frohnatur aus Duisburg, zählt 80 Lebensjahre bei guter Gesundheit. Sie wohnt mit Ehemann Heinz-Dieter (Heirat 1959) in Ebermannsdorf in der Dientzenhoferstraße 4. Sie wohnt hier seit 1995 glücklich und zufrieden, wie sie in fröhlicher Geburtstagsrunde erzählte. Die Jubilarin ist sehr sportlich veranlagt und spielte - neben ihrer eigentlichen Aufgabe in der Familie als Mutter, Hausfrau und heute auch Großmutter - rund 50 Jahre lang begeistert Tennis. Sie lebte auch sechs Jahre in Amberg und brachte es hier im Tennis 1981 sogar zur Oberpfalzmeisterin bei den Seniorinnen.

Elise Meier zog mit ihrem Mann aus beruflichen Gründen 1963 von Duisburg nach Landshut, ihre zwei Töchter waren damals zuvor noch im Ruhrgebiet geboren worden. Heute ist sie geschätzte Oma von vier Enkeln, die alle sichtlich füreinander da sind. Drei davon, Sandra (Violine), Valentina (Klarinette) sowie Lars (Posaune), spielten ihr deshalb ein Ständchen. Für die Gemeinde überbrachte 2. Bürgermeister Michael Götz Glückwünsche an die Jubilarin für weiteres Wohlergehen und Zufriedenheit. Bei Tochter Ute mit Ehemann Jürgen am Fuße des Pittersbergs wurde gefeiert. Die Gäste ließen Elise Meier bei Gesang und Wein hochleben.