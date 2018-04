Vermischtes Ebermannsdorf

27.04.2018

2

0 27.04.2018

Strahlender Sonnenschein begleitet die 15 Kommunionkinder durch ihren Festtag, den sie unter das Motto "Du bist ein Ton in Gottes Melodie" stellen. In der Kirche wird es für die Mädchen und Buben ernst.

Passend zum Motto hatte Familie Bartmann eine überdimensionale Notenzeile hergestellt, auf die die zwölf Jungen und drei Mädchen große, bunte Noten klebten, von denen sie erst ihre Fürbitten und Kyrierufe abgelesen hatten. Pfarrer Herbert Grosser wünschte den Erstkommunikanten, dass sie aus der Melodie Gottes, trotz der immer lauter werdenden Welt drumherum, immer die richtigen Töne heraushören können. Auch die Liebe Gottes erklinge in diese Melodie.Er lud die Kinder ein, diese Liebe anzunehmen in dem Brot, das als Symbol dafür stehe. "Tragt die Melodie des Lebens und der Liebe hinaus in die Welt!" Zusammen mit Gemeindereferentin Kathrin Blödt und den Tischmüttern hatten die Kinder ihren großen Tag wochenlang sehr gut vorbereitet und zeigten, dass sie auch verstehen, was da für sie passierte.Aktiv trugen sie mit Texten und kräftig gesungenen Liedern zum Gottesdienst teil, brachten die Gaben zum Altar und waren andächtig und ausgeglichen mit dabei. Auch der herrliche bunte Blumenschmuck, den Marianne Widenbauer kreiert hatte, passte in die feierliche Stimmung.Musikalisch umrahmte ein Projektchor aus den Gruppen Contakt aus Theuern und Achord aus Ebermannsdorf den festlichen Gottesdienst mit modernen Liedern. Auch die Klassenleiterin Ulrike Erlbacher und Schulleiterin Maria Dandorfer übernahmen Texte und wünschten den Kindern alles Gute. Am Nachmittag fanden sich alle Kinder mit ihren Eltern zum Dankgottesdienst ein, bei dem ihre erhaltenen Andachtsgegenstände gesegnet und das Allerheiligste in der Monstranz angebetet wurde.Die Kommunionkinder sind: Lennart Beyer, Philipp Denk, Paula Elsner, Marlen Gawel, Bastian Günther, Celina Holzner, Jamie Luschmann, Paul Maler, Luca Michalsky, David Preischl, Leonard Probst, Patrick Schmid, Leonhard Schobert, Nico Stellwag und Simon Zott.