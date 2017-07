Vermischtes Ebermannsdorf

24.07.2017

8

0 24.07.2017

Was sie als künftige Umweltschützer bereits in der Arbeitsgemeinschaft Umwelt oder im Heimat- und Sachunterricht zum weitgefächerten Thema "Umweltschutz" gelernt hatten, wollten die Schüler der Grundschule Ebermannsdorf ihren Eltern und allen Gästen an ihrem Energietag beweisen. In ihrer Begrüßung erklärte Rektorin Maria Dandorfer Eltern und Gästen den Anlass für diesen besonderen Tag, der eingebettet in ein Schulfest mit Ess-, Trink- und Spielstationen geboten werde.

Wie viele andere Schulen bewirbt sich die Ebermannsdorfer Einrichtung in den kommenden drei Schuljahren um den Titel "Energieschule", heißt es in einer Presseinfo. Mit der Teilnahme am Projekt des Landkreises Amberg-Sulzbach erwirbt die Schule eine Auszeichnung, ganz im Sinne der Energiewende. Kinder und Eltern durften sich an sechs Stationen betätigen, um ihr Wissen zum Umweltschutz zu erweitern und zu vertiefen. Schüler der Arbeitsgemeinschaft Umwelt erklärten Kollegen, was mit Solarenergie gemeint ist und wie man mit Solarzellen Sonnenlicht zur Erzeugung von Strom einfangen kann.Besonderen Spaß hatten die Kinder, als sie Spielzeugautos, die mit Solarzellen versehen waren, im Sonnenlicht ausprobierten. Die Schüler wussten auch genau, wie man extreme Verbraucher mit Hilfe von Stromcheckern auf die Spur kommen kann. Sie gaben an dieser Station wichtige Energiespartipps weiter. Im Zimmer der 2. Klasse wurden Erinnerungsschilder wie "Licht aus!", "Heizung zurückstellen!" gebastelt, die beim Rundgang durchs Haus an das Stromsparen erinnern sollen. Selbstverständlich durften solche Erinnerungshilfen auch mit nach Hause genommen werden.Die Jüngsten hatten Spaß beim Basteln von Windrädern, die die Kinder vom Wind, einer der wichtigen erneuerbaren Energien, gleich in Bewegung setzen ließen. Besonders beeindruckend waren zwei Energiefahrräder, die der Schule vom ZEN Ensdorf (Zentrum für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit) zur Verfügung gestellt wurden. Hier konnten die Kinder erproben, wie man mit Muskelkraft eine Glühbirne zum Leuchten bringen kann. Zum Thema "Klima ergründen und schützen" hatten sich die Viertklässler Gedanken gemacht und eine sehr informative Schautafel zusammengestellt.Es war für alle ein anregender Tag mit vielen Denkanstößen, aber auch mit beschaulichen Auszeiten am Früchte- und Kuchenbüfett und Bratwurststand, heißt es in der Presseinfo weiter. Der Elternbeirat hatte für das kulinarische Wohl der gesamten Schulfamilie gesorgt.