Ebermannsdorf

28.09.2017

28.09.2017

Zur Generalversammlung der Feuerwehr Ebermannsdorf hieß Vorsitzender Michael Holzschuh 42 Vereinsmitgliedern willkommen. Wichtigster Punkt waren die Neuwahlen.

Bürgermeister Erich Meidinger bedankte sich bei der Feuerwehr für das ausgerichtete Jubiläum und die geleistete Arbeit. Im Anschluss ging Vorstand Holzschuh auf die Vereinsarbeit in den zurückliegenden eineinhalb Jahre ein. Bei diversen Festzügen in Schwarzenfeld, Sunzendorf, Pittersberg und Süß beteiligten sich die Mitglieder in großer Anzahl.Der Höhepunkt in diesem Jahr war das 125-jährige Vereinsjubiläum. Hier bedankte sich Holzschuh bei den zahlreichen Helfern, die zum Gelingen dieses Festes mit beigetragen hatten. An Festleiter Andreas Denk richtete er seinen persönlichen Dank. "Sein Engagement war enorm." Kassier Josef Beer stellte die Einnahmen und Ausgaben der Feuerwehr vor. "Leider musste im zurückliegenden Geschäftsjahr 2016 ein leichter Verlust verzeichnet werden." Dies stehe auch in Zusammenhang mit den Investitionen zum Jubiläum.In einem kurzen Rückblick ging Festleiter Andreas Denk auf die Höhepunkte des Jubelfests ein. Zusammen mit Michael Holzschuh bedankte er sich bei Thomas König mit einem kleinen Präsent. Kommandant Roland Kolbeck ging in seinem Bericht auf die aktive Feuerwehrarbeit ein. Derzeit verfüge die Wehr über 37 Aktive und acht Jugendliche.14 Aktive sind derzeit als Atemschutzgeräteträger einsetzbar. In den zurückliegenden Monaten wurde die Truppe zu insgesamt 67 Einsätzen gerufen. Im Einzelnen waren dies 39 Einsätze 2016 und 28 im laufenden Jahr. Daneben wurden diverse Übungen abgehalten. Sein Dank galt allen Kameraden sowie der Gemeinde für die stetige Unterstützung.Dadurch konnte die Feuerwehr weiter die notwendige Umrüstung der Einsatzkleidung und Ausrüstung vorantreiben. In allen drei Gerätehäusern werden ab Oktober Absauganlagen eingebaut.Das Sicherheitskonzept wurde weitestgehend umgesetzt. Ein dringend benötigtes Gasmessgerät konnte beschafft werden und die Instandsetzung des Löschgruppenfahrzeugs wird in Angriff genommen. Nun ging es an die Neuwahlen. Stephan Mandl wurde für den Posten als Vorsitzender vorgeschlagen und erhielt auch die meisten Stimmen der Kameraden. Ihm zur Seite steht künftig Mathias Storch.Für die Ämter des Schriftführers und des Kassiers gab es ebenfalls je nur einen Vorschlag. Schriftführer ist Leon Storch und Kassier Josef Beer. Die Kasse prüfen zukünftig Erich Meidinger und Philipp Lasser.