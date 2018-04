Vermischtes Ebermannsdorf

17.04.2018

Pittersberg/Arling. Ein engagierter Jubilar durfte sich über viele Gratulanten im Pittersberger Pfarrheim freuen: Hans Rester vom Weiler Arling feierte seinen 70. Geburtstag. Seit 1971 verheiratet sind er und seine Margarethe aus Grain (Schwandorf) ein gutes Team. Drei Kinder sowie fünf Enkel zählt der 70-Jährige heute und freut sich seiner Gesundheit. Sein Hobby: "Radl foahr'n, so dass ma a weiterhin g'sund bleib'm." Der Austragslandwirt absolvierte 1968/69 die Landwirtschaftsschule in Amberg. Seinen großen Hof übergab der erfahrene Landwirtschaftsmeister vor sechs Jahren an seinen Sohn Christian mit Gattin Heidi. Seit 1973 ist Hans Rester leidenschaftlicher Jäger. Dem Kirchenchor gehört er als aktiver Bass-Sänger an. Lange Zeit war der Jubilar für Pittersberg im Ebermannsdorfer Gemeinderat. 2. Bürgermeister Michael Götz überbrachte ihm die Glückwünsche von Rathauschef Josef Gilch. Die Jagdhornbläser von St. Hubertus Schwandorf spielten "ihrem Hans" Jagdlieder und die Böllerschützen der hiesigen Bergschützen ließen es auf der Pittersberger Höhe krachen.