Vermischtes Ebermannsdorf

27.11.2017

Mit einer festlichen Hubertusmesse beendete die Pfarrei Bruder Konrad in Ebermannsdorf das Kirchenjahr. Die Jagdhornbläser der Jägerkameradschaft Hahnbach boten - im Wechsel mit der Ensdorfer Stubenmusik - einen beeindruckenden musikalischen Rahmen.

Pfarrer Herbert Grosser warf einen Blick auf die Ursprünge der Hubertusmesse, die sich erst im Lauf des 19. Jahrhunderts etabliert habe und mit der man an den Heiligen Hubertus von Lüttich erinnert. Dieser war als junger Edelmann ein leidenschaftlicher Jäger und erkannte erst später in allen Wesen Geschöpfe göttlichen Ursprungs. Er kümmerte sich seitdem hegend und pflegend um sie. Diese Grundhaltung, die "Achtung vor dem Geschöpf", ging als Waidgerechtigkeit in die Verhaltensgrundsätze der Jägerschaft ein. Aus dem letzten Tag des Kirchenjahres wurde mit der ungewöhnlichen Musik, die aus Dutzenden von Jagdhörnern erklang, ein - nicht nur für die Waidmänner und -Frauen - eindrucksvoller Christkönigsgottesdienst. Die Ensdorfer Stubenmusik, unter Georg Bayerl, bildete den akustischen Gegenpart.Es wurden auch drei neue Minis tranten in den Dienst aufgenommen, die sich seit ihrer Erstkommunion unter Leitung von Gemeindereferentin Kathrin Blödt darauf vorbereitet hatten. In Ebermannsdorf versprachen Kilian Trepesch, Kian Tompkins und Laura Kalkschmid vor der Kirchengemeinde, sie seien zum Dienst am Altar bereit. Sie wurden mit Handschlag vom Pfarrer, von Oberministrantin Lisa-Marie Holzschuh und von der Gemeindereferentin offiziell aufgenommen und erhielten ihre Plaketten mit der Aufschrift "wer mir dienen will, der folge mir nach".Hinterher verkauften die Minis echte Schokoladennikoläuse (keine Weihnachtsmänner mit Zipfelhaube, sondern Bischöfe) und Adventskalender, um damit ihre Reisekasse für die Romwallfahrt im kommenden Jahr ein wenig aufzufüllen.