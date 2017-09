Vermischtes Ebermannsdorf

25.09.2017

Pittersberg. Zum lustigen, unterhaltsamen Abend wurde erneut das Jahres-Pokalsschießen 2017 (erste Runde) der Bergschützen mit dem Patenverein Eichhorn Kronstetten. Schützenmeister Alois Schlagenhaufer kam wieder mit zahlenmäßig starker Mannschaft, insbesondere auch Jugendlichen, auf die Pittersberger Höhe. Das Ziel war natürlich ein Sieg der Kronstettner.

Aber so leicht ließen sich Schützenmeister Max Koller und Co. die Angelegenheit nicht aus der Hand nehmen. Sie hielten dagegen und waren als Gastgeber heuer mit dem notwendigen Schießglück erfolgreich. Ein 1220-Teiler (Kronstetten erreichte einen 1574-Teiler) der auf beiden Seiten besten Tagesschützen reichte den Pittersbergern, um die Nase beim ersten Durchgang vorne zu haben. Dabei immer treu an der Seite der aktiven Bergschützen: der 87-jährige Ehrenschützenmeister Erich Heinrich, zugleich der Initiator der immer belebenden Patenschaft von 1991.Für Kronstetten standen 15 Schützen am Schießstand, für Pittersberg 18; der beste auf Gästeseite war der 17-jährige Kevin Wittke mit einem 25-Teiler. Bei den Bergschützen gab Karl Kroner den besten Schuss mit einem 39-Teiler ab. Schützenchef Schlagenhaufer dankte den hiesigen Kollegen für die "stets gute Gastfreundschaft", wie er meinte und gratulierte den Pittersbergern zum Pokalsieg in erster Runde.Schießleiter Herbert Raß von den Gastgebern sprach seinerseits von langer und stets guter Freundschaft, die es fortzusetzen gelte. An Nachwuchs auf beiden Seiten mangle es nicht, weshalb das tolle Miteinander für die Zukunft gesichert sei.