Mit Musik rund um den Ebermannsdorfer Kirwabaum herum

Vermischtes Ebermannsdorf

26.06.2017

"Drei Doch, drei Doch gemma nimma ham, gema nimma ham" - sie haben es wörtlich genommen, die Ebermannsdorfer. Und das haben sie beim althergebrachten Baumaustanzen am Sonntagnachmittag auch allen Zuschauern, und das waren sehr viele, stimmgewaltig wissen lassen. Das Wetter passte, die Stimmung hervorragend, der Durst groß, der Tanzboden rund um den Kirwabaum bestens in Schuss. Die 14 Kirwapaare konnten so richtig aus sich herausgehen, und zeigen, was sie seit Mai an Polka, Dreher, Zwiefachen so lange geübt haben, bis sie es eben öffentlichkeitswirksam beherrschten. Auch wenn einige Kirwaburschen zweimal ansetzen mussten, um die Schnaderhüpfeln unters zuschauende Volk zu bringen, beim Höhepunkt, dem Baumaustanzen, klappte alles bestens. Die Ebermannsdorfer Kirwapaare, die schließlich mit Nadine Kleibrink (23) und Simon Wendl (24), der auch passenderweise ihr Freund ist, ihr alleroberstes Kirwapaar ermittelten, hatten einen guten Auftritt hingelegt. Kirwachef Fabian Jäger konnte zufrieden sein. Was am Samstag im Morgengrauen mit dem Baumeinholen begann, endete am Montag mit dem Kirwabärtreiben durchs Dorf und schließlich auf dem Festplatz im Bierzelt. Sie können feiern, die Ebermannsdorfer, sogar "drei Doch" lang. Das haben sie wieder bewiesen. Bild: e