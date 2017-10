Vermischtes Ebermannsdorf

24.10.2017

3

0 24.10.2017

Der Abend im Domcom war ein voller Erfolg. Kein Wunder. Es trat Peter Moreno auf, ein vielseitiger Künstler, der bereits etliche internationale Auszeichnungen erhalten hat und dreifacher Weltrekordhalter im Bauchreden ist.

Das kulturelle Angebot der Gemeinde Ebermannsdorf nutzten überwiegend auswärtige Gäste, die sich die Samstagabendshow eines genialen Entertainers nicht entgehen lassen wollten. Von Anfang an verstand der sympathische Comedian es, sein Publikum mit einzubeziehen. Schnell wusste er die Vornamen einiger Zuschauer und baute diese immer wieder spontan in die einzelnen Sketche mit ein.Er bat einen verdutzten Herrn namens Fred, ihm sein Sakko auszuleihen und verwandelte dieses dann mit wenigen Handgriffen in einen witzigen Elefanten, mit dem er sich anschließend über Frauen und Mode und das Klamottenkaufen aufgrund der Diagnose "Stoffwechsel ist zu gering" unterhielt.Mit seiner kleinen Freundin "Erna" aus der Kiste diskutierte er über Gott und die Welt. Sie erklärte ihrem Stimmgeber keck den Unterschied zwischen dem Jesuskind und einer Frau. Fazit: "Ersteres musste nur eine Nacht neben einem Rindvieh schlafen." Das Publikum hatte permanent Grund zum Lachen, es ging um alltägliche Themen, wie Politik, Liebe, Partnerschaft, Leute im Allgemeinen und einzelne Gäste im Besonderen.Er holte sich immer wieder Gäste auf die Bühne, die mehr oder weniger freiwillig mitmachten, wenn er ihnen beibrachte, auf seinen unauffälligen Händedruck den Mund zu bewegen, während er das Sprechen für sie übernahm. So wurden sie zu witzigen Statisten und konnten beweisen, dass sie - zusammen mit dem johlenden Publikum - auch über sich selbst lachen können. Sympathisch gelang es Peter Moreno mit einer guten Mischung aus Bauchredner, Comedian und Moderator seine Gäste zu faszinieren. Sei es mit den wenigen Requisiten, aus denen er im Handumdrehen Figuren schuf, ihnen unauffällig eine immer wieder andere Stimme verlieh und sich scheinbar mühelos mit ihnen unterhielt.Das große Finale war der Höhepunkt des Abends. Wieder holte sich Moreno seine Statisten aus dem Publikum. Zum Teil mussten sie freundlich zum Mitspielen genötigt werden, zum Teil waren sie direkt mit Leidenschaft dabei. Das Spontantheater-Ensemble "Rapunzel" wurde direkt auf der Bühne in seine jeweilige Rolle eingewiesen und hatte auch selbst größten Spaß dabei.Es war ein toller Abend mit einem unverkrampften Entertainer, der nicht allein auf der Bühne sein Ding durchzog, sondern zusammen mit seinen Gästen für ein kurzweiliges Erlebnis sorgte.