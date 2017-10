Vermischtes Ebermannsdorf

27.10.2017

27.10.2017

Die Zusammenarbeit zwischen Pittersberg und Tretting im Bayerischen Wald beruht auf einer blühenden Schützenfreundschaft. Nun wurde diese erneut bekräftigt.

Pittersberg. Vor genau 36 Jahren (1981) wurde dieser Pakt, eigentlich rein zufällig bei einem Vereinsausflug mit Brotzeit-Einkehr in Arnschwang, geschlossen. Beim Zusammentreffen damals hatten die Vorsitzenden nach unterhaltsamen, gemeinsamen Stunden festgelegt, einmal jährlich auf Vereinsebene und abwechselnd in beiden Orten ein Pokalschießen zu veranstalten. Das gegenseitige Versprechen wurde bisher stets treu eingelöst. Heuer traf man sich wieder einmal "am Berg." Der Initiator auf Pittersberger Seite war damals die Schützenfamilie Maria und Erich Heinrich, in den Jahren 1981 und den folgenden zugleich die Schützenmeister der Bergschützen mit großem Engagement.Seitdem lebt die gute Freundschaft von vorbildlicher Kameradschaft sowie Geselligkeit. Beim Schießen gibt es einen Wanderpokal und viele Sachpreise. Der heute 87-jährige Erich Heinrich ließ es sich als Gründervater der Freundschaft nicht nehmen, dabei zu sein. Mit von der Partie ebenso Alois Schlagenheufer, der erste Mann des Patenvereins aus Kronstetten.Zum Treffen ließen sich die hiesigen Schützen nicht lumpen und spendierten eine deftige Brotzeit. Der Schützenabend war folglich kurzweilig, 57 Teilnehmer standen am Schießstand. Schützenmeister Max Koller und seine Kollegen hießen den Freundschaftsverein Lindenbaum Tretting willkommen. 2. Bürgermeister Michael Götz dankte im Namen der Gemeinde für die tolle, langjährige Vereins-Freundschaft, die beiden Orte, Pittersberg sowie Tretting, hoch halten.Am Ende verteilte Schießleiter Herbert Raß sie Preise. Der Wanderpokal 2017 blieb bei den Gastgebern, denn die talentierte Jungschützin Luisa Grötsch erzielte einen 99,9-Teiler und siegte vor ihrer Zwillingsschwester Sophia (163,5-Teiler) und der Drittplatzierten Steffi Fischer (191,8-Teiler).