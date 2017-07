Vermischtes Ebermannsdorf

Beim dreitägigen Sommernachtsfest des Jugend-Fördervereins der Spielvereinigung wurde einer der Gründungsväter, Altbürgermeister Albert Gruber, vom Vorsitzenden des Vereins, Thomas Gradl, zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Musikalisch wurde der Abend von den Musikern Tschucki-Tschucki zünftig-bayerisch umrahmt.

Gruber, der seit fast 50 Jahren Mitglied im Verein ist, und während dieser Zeit nahezu alle Funktionen inne hatte - vom Platz- und Gerätewart über den Jugend- und Seniorentrainer - war ab 1972 auch im Vorstand tätig. Zunächst als 2. Vorsitzender bis 1980. Während dieser Zeit war er maßgeblich am Bau des Sportheimes, des Berggasthofs und der Fußballplätze beteiligt, so Gradl in seiner Laudatio. Ab 1980 übernahm Gruber das Amt des Vorsitzenden und übte dieses zehn Jahre lang aus. Auch nach der Übernahme des Bürgermeisteramts im Jahr 1993 blieb sein Einsatz für den Sportverein ungebrochen. Die SpVgg wuchs unter seiner Leitung zu einer festen Größe im Vilstal heran. Aufgrund dieser Verdienste um den Verein und um den Sport ernannte ihn der Vorstand zum Ehrenvorsitzenden der SpVgg Ebermannsdorf. Auch seiner Frau Valerie dankten die Herren mit Blumen. Der Bayerische Fußballverband schloss sich dem Dank mit einer Medaille und Urkunde an.