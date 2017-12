Vermischtes Ebermannsdorf

29.12.2017

Anita Greger und die Gemeinde Ebermannsdorf werden keine Freunde mehr - nicht im alten Jahr und auch nicht 2018. Die Wirtin des Berggasthofes schließt ihr Lokal zum 1. Januar und gibt der Kommune die Schuld.

"Ich kann so nicht mehr weitermachen", erzählt die Wirtin am Telefon entnervt. "Die Öfen sind immer noch kaputt. Und jetzt kam auch noch dazu, dass die Heizung ausgefallen ist." Anita Greger sperrt den Berggasthof in Ebermannsdorf zu. Am Zweiten Weihnachtsfeiertag hatte sie zum letzten Mal geöffnet.Ausschlaggebend war offenbar ein Vorfall am Heiligen Abend. Anita Greger, die den Berggasthof von der Gemeinde gepachtet hat und auch in dem Haus wohnt, wollte duschen. "Da kam kein warmes Wasser mehr. Die haben vergessen, Heizöl nachzubestellen." Laut der Wirtin wäre die Gemeinde dafür zuständig gewesen. Ein Malheur, das gerade vor den Weihnachtsfeiertagen mehr als ungelegen kam.Nachdem sie im Rathaus Bescheid gegeben habe, seien Gemeindearbeiter gekommen, die Diesel aus Kanistern in den Tank gefüllt hätten. "Aber das kann es doch nicht sein." Noch dazu, wo sie auf das Geschäft an den Feiertagen angewiesen sei. "Da war ja alles eiskalt." Erst am Mittwoch sei ein Tankwagen gekommen und habe Heizöl geliefert. Bereits im Sommer hatte es zwischen der Wirtin und dem Vermieter, der Gemeinde, gehörig geraucht ( www.onetz.de/1768553). Im Juli hatte Anita Greger das Lokal bereits vorübergehend geschlossen, weil die Gasöfen in der Küche nicht funktionierten. Ein Mangel, den ihrer Ansicht nach die Gemeinde als Vermieter hätte beseitigen müssen. "Die Öfen funktionieren immer noch nicht", erklärt die Pächterin jetzt. Da sei ein Wirtschaften nicht mehr möglich.Mittlerweile gehen Briefe von Anwälten hin und her. Die Gemeinde, so berichtet Greger, wolle eine Aufhebung des Mietvertrages erreichen. So einfach möchte sich die Wirtin, die mit ihrem Mann die Immobilie bewohnt, aber nicht vom Acker machen. Die Kommune müsse zunächst noch ein paar Forderungen erfüllen. Wie es weitergeht, ist unklar. Fest steht nur, dass an Silvester und im neuen Jahr die Küche kalt und die Gaststättentür zugesperrt bleibt. Der Streit um den Berggasthof rutscht mit hinüber ins Jahr 2018.