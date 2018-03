Vermischtes Ebermannsdorf

28.03.2018

3

0 28.03.2018

Dem katholischen Ebermannsdorf stattet der Leibhaftige höchstpersönlich einen Besuch ab und sorgt für ordentlich Wirbel in dem ansonsten so beschaulichen Dorf. Den Zuschauern im Domcom gefällt das natürlich.

Aufführungen Das Stück glänzt durch technisch ausgefeilte optische und akustische Effekte, bei denen es die Zuschauer das ein oder andere Mal vom Stuhl reißt. Josef Beer schaltet und waltet hier professionell am Mischpult. Verdient gibt es am Ende donnernden Applaus für diese Vorstellung.



Die weiteren Aufführungen sind am Ostersonntag, 1. April, um 20 Uhr, am Ostermontag um 19 Uhr sowie am Freitag und Samstag, 6. und 7. April, jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es bei der Gemeinde Ebermannsdorf und an der Abendkasse. (wec)

Teuflisch gut waren die Laienschaupieler der Theatergruppe Ebermannsdorf drauf, bei der Premiere ihres neuen Stücks "Deifl Sparifankerl" aus der Feder von Ralph Wallner, das erstmals unter der Regie von Eckhard Pfab den Weg vom Buch auf die Bühne fand. So mancher blickte beim Lesen des Titels sicher erst einmal ein wenig fragend, aber bereits nach wenigen Augenblicken im Zuschauerraum wusste jeder, wo er war: in der Hölle. Das Publikum wurde Zeuge, wie der Teufel von seiner Großmutter Anweisungen erhält, einen unbescholtenen Mann oben in der beschaulichen Oberpfalz zu einer Untat zu verleiten.Nach diesem ersten - optisch und akustisch hervorragend gelungenen - Schreck befand man sich am Ziegenbauernhof, wo sich die brave Senta (Sabine Deinzer) und ihr lumperter Bruder Bertl (Reiner Rohrwild) durchs Leben kämpfen. Er vertreibt sich den Tag mit seinem Spezl Nepomuk Stutz (Eckhard Pfab), der nicht weniger Unsinn im Kopf hat, wie Bertl. Senta, die fürsorgliche Schwester, erhält eines Tages Besuch von einem gar widerlich stinkenden, aber irgendwie interessanten Mann, der auch sogleich ein Auge auf sie wirft.Lucki, wie Luziferius alias Georg Feuerer sich fortan nennt, kommt "von weit unten", aber nicht, wie Senta vermutet, aus Afrika. Er schwärmt von den bayerischen Schmankerln, die ihm in seiner "Heimat" so sehr fehlen, kommt jedoch bei Senta und den ihr gänzlich fehlenden Kochkünsten leider so gar nicht auf seine Kosten. Die junge Bäuerin erhascht unvorbereitet einen Blick auf ihren merkwürdigen Gast im Spiegel, wodurch sie sein wahres Ich furchtsam erkennt. Die beiden machen einen Deal und Senta lässt sich darauf ein. Graf Ferdi (Josef Götz), ihr heimlicher Schatz, soll um seine kostbaren Pferde gebracht werden, und Berti soll das Ding drehen.Die fesche und wohlhabende Goldtalerin (Claudia Lorenz-Pfab) kreuzt auf und verdreht dem seltsam gekleideten Gast mit der Schwefelnote den gehörnten Kopf, während die naive und mannstolle Blechhoferin (Marianne Beer) an alle Anwesenden unaufhörlich promillelastige Kirschwasserlutscher verteilt. Prompt verliert der Teufelskerl vorübergehend seine diabolischen Fähigkeiten: die Türen bleiben geschlossen und Stühle dort, wo sie stehen. Da taucht auch noch die zerstreute Ungerin (Hildegard Feuerer) auf, die mit ihrer scheinbaren Amnesie für Verwirrungen sorgt. Die Ereignisse überschlagen sich und finden im dritten Akt ein dramatisches Ende.Georg Feuerer hat an seiner Hauptrolle als doch sehr menschlicher "Deifl" spürbar teuflisches Vergnügen, sorgt mit seinen Sprüchen und Handlungen und nicht zuletzt durch seine fantasievolle Kostümierung immer wieder für große Lachsalven. Sabine Deinzer haucht der fleißigen und vernünftigen Senta ein charmantes und pfiffiges Leben ein, während Reiner Rohrwild in seiner Rolle als Spitzbub Bertl geradezu aufgeht. Zusammen mit Eckhard Pfab, seinem Spezl Stutz, überzeugen sie als äußerst unterhaltsame Tunichtgute.Hildegard Feuerer wechselt geschickt vom vergesslichen Dummchen zum raffinierten Weibsstück und Marianne Beer sorgt mit naiven Plaudereien aus ihrem mit Männergeschichten prall gefüllten Nähkästchen für einen Heidenspaß beim Publikum. Mit Glanz und Würde und in feinstem Zwirn stolziert Claudia Lorenz-Pfab durch die Bauernstube und macht ihrem Rollennamen "die Goldtalerin" alle Ehre. Auch in Josef Götz steckt ein feiner Pinkel, geschmückt mit Adelstitel, aber wohl doch nicht ganz ehrbaren Absichten.Cornelia Fuhrmann sorgt mit gruseligen Grüßen aus der Hölle - sprich, mit ihren dramatischen Ansagen an Luziferius, ihren teuflischen Enkelsohn - für Gänsehaut und Franz Pfab verkörpert zu Beginn der Vorstellung angsteinflößend die Silhouette desselben im Fegefeuer. Kleine Satzhängerchen nach ungeplanten Lachanfällen werden geschickt ausgebügelt mit Hilfe der unsichtbaren Marianne Widenbauer.