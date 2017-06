Vermischtes Ebermannsdorf

22.06.2017

0 22.06.2017

Bei der Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes gab die Vorsitzende Inge Krüger einen leicht sinkenden Personalstand bekannt. 2015 hatte der Verein noch 288 Mitglieder, 2016 waren es 253.

Ins Wurzelmuseum

Ehrung von Mitgliedern

"Neben Sterbefällen waren auch wieder einige Austritte zu verzeichnen." Inge Krüger berichtete von der Kassierschulung, die sie zusammen mit Helmut Pirke besucht hatte.Bei der Helft-Wunden-Heilen-Sammlung konnte wieder ein gutes Ergebnis erzielt werden. Der VdK-Ortsverband wurde vor 70 Jahren gegründet und deshalb ist am Samstag, 9. September, eine Feier mit Kaffee und Kuchen in der Erzwegstubn am Amberger Weg (Beginn 15 Uhr) anberaumt.Bei der Messe 66 in München waren sieben Mitglieder des Ortsverbandes mit dabei. Beim Jubiläumsfestzug 125 Jahre Feuerwehr beteiligte sich der VdK mit zwölf Mitgliedern. 2. Vorsitzende Ingrid Harrer gab ebenfalls ihren Tätigkeitsbericht ab und listete Gratulationen und Ehrungen auf. Die Tagesfahrt ging diesmal nach Rain am Lech. Heuer geht die Reise am Samstag, 7. Oktober, nach Speinshart-Tremmendorf ins Wurzelmuseum. In Waldsassen wird die neu renovierte Basilika besucht. Nach dem Mittagessen beim Kapplwirt geht es ins Knopfmuseum nach Bärnau. Auf der Heimfahrt ist dann noch Einkehr in Großbüchelberg. Kassier Helmut Pirke legte einen positiven Kassenbericht vor.2. Bürgermeister Michael Götz überbrachte die Grüße der Gemeinde. "Das ist ein aktiver Verband", so Götz, "der für den kleinen Mann da ist." Kreisvorsitzende Marianne Kies- Baldasty bedankte sich beim Vorstand und bei den Sammlern."Die Haussammlung ist wichtig, denn damit kann viel Gutes getan werden. 28 Ortsverbände erbrachten 36 000 Euro. Für die Tafel in Amberg wurden 1500 Euro gespendet." Der VdK werde auch vor den Bundestagswahlen noch Kundgebungen für die Rechte von Kranken, Behinderten und gegen lange Arbeitszeiten und wenig Rente abhalten, kündigte Kies-Baldasty an."In Weiden ist am Samstag, 15. Juli, ein Aktionstag gegen soziale Spaltung mit der Landesvorsitzenden Ulrike Marscher geplant. Heute ist Tag der offenen Tür in Amberg beim VdK-Kreisverband in der Fleurystraße 5a", informierte Kies-Baldasty. Der Kreisverband habe nun 9700 Mitglieder.Zum Schluss wurden langjährige Mitglieder geehrt. Für 35 Jahre Karl Winkler, für 20 Jahre Waldemar Richter (seit 1998 Beisitzer), Alois Hartl, Herrmann Liebl, Wolfgang Pfitzner, Ingrid Harrer (seit 1998 2. Vorsitzende), Gertrud Tschirner sowie für zehn Jahre Michael Hiller, Erwin Gerstenberg, Ralf Hunner, Janina Schmidt, Nadine Brey und Marion Vitzthum.