Vermischtes Ebermannsdorf

20.07.2017

12

0 20.07.201712

Jede Kommune in Deutschland muss mindestens alle zwei Jahre Vertreter von Fachbehörden, wie Verbänden und weiteren Einrichtungen, zu einer Verkehrsschau einladen. Nun war die Gemeinde Ebermannsdorf dran.

Seit Bau der Einmündung

Durch die Gemeinde

So kamen am Mittwoch die beiden Hauptkommissare Adolf Schöpf und Stefan Martin sowie Christian Luber von der unteren Verkehrsbehörde des Landkreises, Bürgermeister Josef Gilch, 2. Bürgermeister Michael Götz und Susanne Pospiech von der örtlichen Straßenverkehrsbehörde der Gemeinde Ebermannsdorf zusammen. Die Teilnehmer besichtigten jeweils mehrere Stellen im örtlichen und übergeordneten Straßennetz, um dort routinemäßige Kontrollen abzuhalten und gesammelte Bürgeranträge zu diskutieren. In der vorangegangenen Gemeinderatssitzung hatte Bürgermeister Josef Gilch seine Ratskollegen um Anregungen gebeten und auch in der anschließenden Bürgerfragestunde konnten die Zuhörer Vorschläge für die Verkehrsschau anbringen.Ein immer wieder von Bürgern und Gemeinderäten geforderter Punkt betrifft die Einmündung der Kreisstraße AS 23 von Ebermannsdorf her in die Staatsstraße 2165. Stark kritisiert wurde, dass es hier auf der Vilstalstraße kein Tempolimit auf 80 km/h gibt. Die Stelle wird von vielen Autofahrern als sehr gefährlich eingestuft, da es bei der Einmündung in die Staatsstraße von Ebermannsdorf kommend gleich zwei Hindernisse zu bewältigen gibt. Zum einen ist das Anfahren an der steilen Kuppe eine echte Herausforderung, zum anderen muss man sich sehr beim Ausfahren auf die S 2165 konzentrieren, da die vorbeirauschenden Fahrzeuge mit 100 Stundenkilometern unterwegs seien.Die Entfernung der passierenden Autos müsse im herausfahrenden Wagen sehr gut eingeschätzt werden, sonst könne es ganz schnell zu einem folgenschweren Unfall kommen, hieß es. Bürgermeister Gilch, der nach eigenen Worten schon seit dem Bau der Einmündung immer wieder diese Geschwindigkeitsbegrenzung gefordert hatte, untermauerte die Tatsache mit Beispielen von "Beinahe-Unfällen" von denen ihm die Bürger immer wieder berichten. "Zumindest bis feststeht, ob die Westumfahrung kommt, sollte hier für die Sicherheit der Ebermannsdorfer Bürger eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 km/h umgesetzt werden", so die Forderung Gilchs .Das Fachgremium der Verkehrsschau befasste sich mit dem Antrag deshalb gleich als ersten Tagespunkt. Bei genauer Untersuchung stellte Hauptkommissar Martin fest, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 km/h aus mehreren Gründen nicht angeordnet werden kann. "Die Rechtsvorschrift besagt, dass Verkehrszeichen nur dort stehen dürfen, wo dies aufgrund der besonderen Umstände zwingend geboten ist. Zonen-Geschwindigkeitsbeschränkungen sind nur erlaubt, wenn aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht." Die Unfallstatistik der Polizeiinspektion Amberg zeige unmissverständlich, dass in diesem Bereich seit dem Bau 2008 kein Unfall, der auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen wäre, passiert war, so der Beamte.Auch die Einsicht in die Staatsstraße sei mehr als ausreichend für ein sicheres Einfahren, so die Vertreter der Fachbehörden. Zusätzlich behindere man unnötig den fließenden Verkehr, der bereits an diversen Stellen auf 80 km/h heruntergedrosselt werde. Die Einführung der Geschwindigkeitsbegrenzung wurde einstimmig als unnötig erachtet und somit, sehr zum Bedauern des Bürgermeisters, abgelehnt.Die Verkehrsschau führte anschließend weiter durch das gesamte Gemeindegebiet, wo das eine oder andere ausgeblichene oder überflüssig gewordene Verkehrszeichen angesprochen oder auf Versetzungen von Schildern hingewiesen wurde.Im Industriegebiet Schafhof-West wurde vorgeschlagen, die "unglückliche Parksituation" auf der Durchgangsstraße statt durch einzelne Halteverbotsschilder künftig mit einem Zonenhalteverbot zu regeln.