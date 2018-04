Vermischtes Ebermannsdorf

30.04.2018

30.04.2018

"Extra Bavariam nulla vita - außerhalb von Bayern gibt es kein Leben": Besser lässt sich der bayerische Lebensstil des Barock nicht zum Ausdruck bringen.

Wir hatten ein großes Problem in Ensdorf: der Wurm. Architektin Carola Setz

Die Architektin Carola Setz griff in ihrem Vortrag über die Restaurierung der Asam-Kirche in Ensdorf, den sie bei Vils-Kultur hielt, dieses Motto auf. Im gleichnamigen Werk des bayerischen Dichters Josef Fendl ist der weiß- blaue Engel aus der Sakristei in Ensorf verewigt. Setz berichtete über die Generalsanierung der Ensdorfer Kirche, die von 2011 bis 2017 lief und die sie als leitende Architektin betreute. In ihrer Bilderschau zeigte sie ausgesuchte Vorher-Nachher-Aufnahmen. Die Zuhörer erfuhren von allerlei Herausforderungen, die während der Restauration aufgetreten waren. "Wir hatten ein großes Problem in Ensdorf: der Wurm", sagte Setz. Insgesamt sei die Sanierung sehr gut gelungen und die Architektin lud die Zuhörer ein, die Kirche einmal zu besichtigen - "am besten bei einem Sonntagsgottesdienst".Carola Setz' Vortrag war einer von insgesamt drei bei Vils-Kultur, einer Veranstaltungsreihe mit wechselnden Themen, die sich der Kultur im unteren Vilstal widmet. Mittlerweile fand die Veranstaltung zum elften Mal statt - nicht wie üblich im großen Saal des Kulturschlosses Theuern, der wegen Sanierungsarbeiten nicht zur Verfügung steht, sondern im Domcom, dem Gemeinschaftshaus in Ebermannsdorf.Christine Schormüller, Heimatpflegerin in Ebermannsdorf und Bürgermeister Josef Gilch eröffneten als Gastgeber den Abend, der unter dem Motto "Barock im unteren Vilstal" stand. Den ersten Vortrag hielt Markus Lommer. Als Kirchenhistoriker gab er dem Publikum einen Einblick in die politischen und religiösen Verhältnisse im Bereich Amberg bis Kallmünz in der Zeit zwischen dem Dreißigjährigen Krieg und der Säkularisation Anfang des 19. Jahrhunderts.Diese Epoche war geprägt von Reformation und Gegenreformation und entsprechend wechselnden Bekenntnissen der Bevölkerung und der damit verbundenen Umwidmung von Kirchen. Es wurden aber auch viele Gotteshäuser während dieser Zeit gebaut, wie beispielsweise das in Ensdorf.Umrahmt wurde der Abend mit barocken Klängen von Geige und Klavier. Eine barocke Reise durch Europa mit Stücken von Marcello, Eccles, Telemann und Marais boten Maria Anna Feldmeier-Zeidler und Wolfgang Herneder den Gästen."Wie ich sehe, sind keine Kinder anwesend", eröffnete Michael Ritz, der Leiter des Kulturschlosses Theuern, seine Darbietung. Mit "Die Wollust bleibt doch der Zucker dieser Zeit" war sein Lyrik-Vortrag überschrieben. Die Gedichte von Christian Hofmann von Hofmannswaldau, die Ritz ausgewählt hatte, hätten auch kein minderjähriges Publikum erlaubt. Wollüstig-frivole Zeilen rezitierte Michael Ritz sehr zum Gefallen der erwachsenen Zuhörer.